Geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan ve başkanlığa Ali Koç'un seçilmesinin ardından büyük bir değişim rüzgarlarının estiği Fenerbahçe'de bu sezon Altınordu'dan Barış Alıcı ve Berke Özer, NEC Nijmegen'den Ferdi Kadıoğlu'nu renklerine bağlamıştı. Sarı-lacivertliler ayrıca sözleşmesi sona eren kaptan Volkan Demirel'le de nikah tazelemişti.

BBC, Premier Lig'den düşen Andre Ayew'in, Fenerbahçe adına sağlık kontrolünden geçeceğini ve sarı-lacivertlilere 1 yıllığına kiralanmasını haberleştirirken Habertürk'ten Ahmet Selim Kul da Ali Koç'un özel uçağının, önce Swansea City'nin kamp yaptığı Avusturya'ya daha sonra da Galler'e geçtiğini bildirmişti. Fenerbahçe bu anlarda Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Twitter'da 'Göz kırpan' emojinin bulunduğu bir paylaşım yapan Fenerbahçe, taraftarlarını heyecanlandırdı. Sarı-lacivertli kulübün bu paylaşımı kısa sürede binlerce kez paylaşıldı ve Ayew transferinin yakın zamanda açıklanacağı şeklinde yorumlandı.

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı:

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 25, 2018

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