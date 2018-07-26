Bu sezon kadrosunu Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alıcı'yla güçlendiren Fenerbahçe, bir transferde daha sona ulaştı! Fenerbahçe, geçen sezon Premier Lig'den düşen Swansea City'nin Ganalı futbolcusu Andre Ayew'in satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, Andre Ayew'in bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için, Swansea City AFC kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır.

Gana Milli Takımında da forma giyen Andre Ayew, yarın (Perşembe) İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerini geçmesinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacaktır."

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul, Ali Koç'un özel uçağının, önce Swansea City'nin kamp yaptığı Avusturya'ya daha sonra da Swansea City'nin bulunduğu Galler'e gittiğini bildirmişti.

TRANSFERİN İŞARETİ, TWITTER VE INSTAGRAM'DAN VERİLMİŞTİ!

Fenerbahçe, Andre Ayew transferinin işaretini, sosyal medya hesabından kısa süre önce duyurmuştu. Hem Twitter hem de Instagram'daki resmi hesaplarından "Göz kırpan" emojinin bulunduğu paylaşımlar yapan Fenerbahçe, taraftarlarını heyecanlandırmıştı. Bu paylaşımların, Andre Ayew'in transferinin açıklanacağı şeklindeki yorumlar yapılmıştı.

VALBUENA VE GOMIS'LE DE TAKIM ARKADAŞIYDI!

Andre Ayew, Marsilya'da oynadığı dönemde şu anda Fenerbahçe'de top koşturan Fransız futbolcu Mathieu Valbuena ile 4 yıl boyunca takım arkadaşıydı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) July 25, 2018

Ganalı futbolcu, Swansea'ye transfer olduktan sonra da şu anda Galatasaray'da oynayan Bafetimbi Gomis'le takım arkadaşıydı.

ANDRE AYEW KİMDİR?

Kariyerine Marsilya'da başlayan Andre Ayew, 2008 yılında Lorient'e kiralandı. 2009 yılında Marsilya'ya geri dönen Ayew, daha sonra AC Arles'in yolunu yine kiralık olarak tuttu. 2010 yılında yine altyapısından yetiştiği Marsilya'ya dönen Ganalı yıldız, 2015 yılına kadar mavi-beyazlılarda top koşturdu ve 2015 yılında Swansea City'ye transfer oldu. Ayew, Ağustos 2016'da 24 milyon Euro bonservis bedeliyle West Ham United'a transfer oldu. Ganalı yıldız, geçen sezonun devrea arasında 22 milyon Euro bonservis bedeliyle yine Swansea City'ye transfer oldu. Sol kanat, sağ kanat, forvet arkası ve santrforda görev yapabilen 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Premier Lig'de 30 maçta 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ