Bu sezon kadrosunu Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alıcı'yla güçlendiren Fenerbahçe, bir transferde daha sona ulaşmak üzere. BBC'de yer alan habere göre geçen sezon Premier Lig'den düşen Swansea City'nin Ganalı futbolcusu Andre Ayew, Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden geçmek üzere Swansea City'nin hazırlık kampından ayrıldı.

Ayew, Swansea'nin Almanya ve Avusturya'da gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlık kampında bulunuyordu ancak dün Eibar'la oynanan hazırlık maçında forma giymemişti.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un edindiği bilgiye göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel uçağı, önce Swansea City'nin kamp yaptığı Avusturya'ya sonrasında ise kulübün bulunduğu Galler'e geçti.

ANDRE AYEW KİMDİR?

Kariyerine Marsilya'da başlayan Andre Ayew, 2008 yılında Lorient'e kiralandı. 2009 yılında Marsilya'ya geri dönen Ayew, daha sonra AC Arles'in yolunu yine kiralık olarak tuttu. 2010 yılında yine altyapısından yetiştiği Marsilya'ya dönen Ganalı yıldız, 2015 yılına kadar mavi-beyazlılarda top koşturdu ve 2015 yılında Swansea City'ye transfer oldu. Ayew, Ağustos 2016'da 24 milyon Euro bonservis bedeliyle West Ham United'a transfer oldu. Ganalı yıldız, geçen sezonun devrea arasında 22 milyon Euro bonservis bedeliyle yine Swansea City'ye transfer oldu. Sol kanat, sağ kanat, forvet arkası ve santrforda görev yapabilen 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Premier Lig'de 30 maçta 3 gol 4 asistlik performans sergiledi. Swansea City'nin Premier Lig'den düşmesinin ardından Ayew'in ayrılmak istediği Ada basınında sıkça dile getiriliyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ