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        Fenerbahçe'den sağ kanat hamlesi

        Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Roma'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Matias Soule'yi kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibinin Arjantinli futbolcu için 40 milyon Euro talep ettiği ileri sürüldü. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 23:28 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'nin Roma forması giyen Matias Soule'yi transfer etmek istediği iddia edildi.

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        İtalyan basınından Il Tempo'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin yeni yönetimi, Matias Soule'yi transfer listesine alarak oyuncunun şartları hakkında araştırma yapmaya başladı.

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        Haberde, sarı-lacivertli kulübün yanı sıra Borussia Dortmund, bazı Premier League ekipleri ve Suudi Arabistan kulüplerinin de oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

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        Roma'nın mali dengelerini korumak amacıyla gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu aktarılan haberde, İtalyan ekibinin 23 yaşındaki kanat oyuncusu için yaklaşık 40 milyon avro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

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        Sağ kanatta görev yapan Arjantinli futbolcunun, AS Roma ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon Roma formasıyla 42 resmi maçta görev alan Soule, 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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        Fenerbahçe'nin oyuncu için resmi girişimde bulunup bulunmayacağının ise önümüzdeki günlerde netlik kazanmasının beklendiği ifade edildi.

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