        Fenerbahçe'den Santarelli açıklaması - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe'den Santarelli açıklaması

        Fenerbahçe Medicana, Daniele Santarelli'nin takımın başına getirileceği iddialarını yalanladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2025 - 14:52 Güncelleme: 19.12.2025 - 14:52
        F.Bahçe'den Santarelli açıklaması
        Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine A Milli Kadın Takımı'nı da çalıştıran Daniele Santarelli'nin getirileceği iddia edilirken, sarı-lacivertli kulüp çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Marcello Abbondanza ile yola devam edileceği belirtildi.

        Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:

        ''Son günlerde bazı mecralarda, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Imoco Volley başantrenörü Daniele Santarelli hakkında kulübümüzle ilişkilendirilen iddialar yer almaktadır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup; Takımımız, Başantrenörümüz Marcello Abbondanza’nın önderliğinde hedefleri doğrultusunda kararlılıkla yoluna devam etmektedir.''

