Fenerbahçe'den Santarelli açıklaması
Fenerbahçe Medicana, Daniele Santarelli'nin takımın başına getirileceği iddialarını yalanladı.
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine A Milli Kadın Takımı'nı da çalıştıran Daniele Santarelli'nin getirileceği iddia edilirken, sarı-lacivertli kulüp çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Marcello Abbondanza ile yola devam edileceği belirtildi.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:
''Son günlerde bazı mecralarda, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Imoco Volley başantrenörü Daniele Santarelli hakkında kulübümüzle ilişkilendirilen iddialar yer almaktadır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup; Takımımız, Başantrenörümüz Marcello Abbondanza’nın önderliğinde hedefleri doğrultusunda kararlılıkla yoluna devam etmektedir.''