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Andre Ayew ve İslam Slimani ile İngiltere operasyonuna başlayan Sarı- Lacivertliler, bu yıldızlarla birlikte çalışmalarına tam gaz devam edecek. Tottenham’la Janssen için yapılan pazarlıklarda, hem Slimani transferi hem de İngiltere’de transfer döneminin bitmesiyle yönetimin eli güçlendi.