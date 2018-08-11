Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (11 Ağustos 2018)
11.08.2018 - 13:42 | Güncelleme:
İslam Slimani'yi ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, transferde ayağını gazdan çekmiyor. Sarı-Lacivertliler şimdi de gözünü Manchester Unitedlı futbolcuya çevirdi. Stoper adayları arasındaki Reyes mesajı gönderdi. Josef'e sürpriz talip. Detaylar haberimizde...
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Fenerbahçe'de savunmada Bruno Martins İndi için başlayan görüşmeler devam ediyor. Damien Comolli, Cocu’nun isteği üzerine Manchester United’ın yıldızı Marcos Rojo için girişimde bulunacak.
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Arjantinli savunmacı; Bailly, Jones, Smalling ve Lindelöf’ün arkasında kaldı. Kırmızı Şeytanlar’da forma şansı bulması zor. Rojo, stoperin yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor.
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İngiltere’de transfer dönemi sona erdi. Fenerbahçe’nin listesinde olan Vincent Janssen, Bruno Martins İndi, Sandro Ramirez, Premier Lig’den yeni bir takım bulamadı. 4 oyuncun da kulüplerinden ayrılmaları bekleniyor.
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Andre Ayew ve İslam Slimani ile İngiltere operasyonuna başlayan Sarı- Lacivertliler, bu yıldızlarla birlikte çalışmalarına tam gaz devam edecek. Tottenham’la Janssen için yapılan pazarlıklarda, hem Slimani transferi hem de İngiltere’de transfer döneminin bitmesiyle yönetimin eli güçlendi.
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Ancak Everton’ın İspanyol forveti Sandro Ramirez de artık listede. Önceliğin Ramirez’de olduğu öne sürüldü. (Fanatik)
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REYES'TEN MESAJ VAR
Kanarya'nın stoper adayları arasında yer alan Diego Reyes'in menajeri Matis Burge, Meksikalı futbolcunun geleceği hakkında konuştu.
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İspanyol basınında Marca'ya demeç veren Burge, "Diego şu anda serbest bir futbolcu. Önümüzde vakit var ve karar vermek bizim elimizde. Farklı takımlardan gelen teklifler hakkında durum değerlendirmesi yapacağız" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)
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JOSEF'E RUS KANCASI
Transfer yapabilmesi için oyuncu satması gereken Fenerbahçe'ye Rusya'dan Josef de Souza için bir teklif geldi. Josef'i kadrosuna katmak isteyen Zenit, sarılacivertli kulüpten Brezilyalı futbolcuyla görüşmek için yetki belgesi istedi.
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Rus ekibinin yetkililerinin, sportif direktör Damien Comolli ile temasa geçip, "Josef'e talibiz. Ancak önce futbolcuyla görüşmek, eğer anlaşırsak sizinle de bonservis pazarlığına oturmak istiyoruz" aktarımı yaptığı öğrenildi.
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Comolli'nin konuyu yönetimle ve teknik direktör Phillip Cocu ile görüşüp dönüş yapacağı belirtildi. Fenerbahçe'nin, doyurucu bir teklif gelmesi halinde Josef'in Zenit'e transferine onay verebileceği konuşuluyor.
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Yılda 2.7 milyon euro kazanan Josef'in Kanarya'yla sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarılacivertliler sambacıyı satarsa hem bu ücretten kurtulacak hem de transferleri yapabilmek için kaynak oluşturacak. 29 yaşındaki futbolcunun transfermarkt değeri 9 milyon euro; ancak Fenerbahçe'nin beklentisi daha büyük. (Fotomaç)
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ELJİF'E DEV KANCA
Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Eljif Elmas, yeni teknik ekiple kendini ispatladı. Son olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica maçında ilk 11'de sahaya çıkan 18 yaşındaki genç orta saha, oynadığı etkili futbolla devlerin ilgisini çekti.
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Maçta 37 kez topla buluşan Elmas, yüzde 76'lık pas isabetinin yanı sıra ikili mücadelelerdeki cesur havasıyla farkını hissettirdi. Aykut Kocaman döneminde yeterli deneyime sahip ve hazır olmadığı için kadroya alınmıyordu.
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Portekiz'in A Bola gazetesi; Benfica karşısında Fenerbahçe'nin dinamosu görünümünü sağlayan bir oyun ortaya koyan Makedon futbolcunun, dünyaca ünlü takımların gözlemcilerini çok etkilediğini yazdı.
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Eljif Elmas'ın dışında Portekiz ekibinin 19'luk yıldızı Gedson Fernandes'i de izleyen Arsenal, Dortmund, Leverkusen, Manchester United, Tottenham ve Valencia gibi takımların gözlemcilerinin sarı-lacivertlilerin yıldız adayını, geleceğe dönük olarak listelerinin en başına yazdığı belirtildi.
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