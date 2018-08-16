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Lyon'un scout ekibi, 20 yaşındaki süper yeteneği de yönetimlerine bildirmek üzere not aldı. Fransız ekibinin oyuncu izleme komitesi üyeleri Eljif Elmas'ın hırsı, çabukluğu, yaşına göre futbol olgunluğu, sert şutları, dikine kat etmesi ve pasları gibi birçok özelliğine hayran kaldı. Lyon'un devre arası veya gelecek sezon Eljif Elmas için bir teklif hazırlayabileceği öğrenildi. Elmas, Benfica ile oynanan iki karşılaşmada rakip kaleyi en çok zorlayan isim oldu. Orta sahada daha defansif bir görevde yer almasına rağmen 180 dakikada rakip kaleye 3 şut girişiminde bulundu. (Fotomaç)