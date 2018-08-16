Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (16 Ağustos 2018)
16.08.2018 - 11:36 | Güncelleme:
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri burada... Sarı-lacivertlilerde Ali Koç ve Comolli'nin tepkisini çeken iki futbolcunun bileti kesildi. Stoper transferi için adaylar netleşiyor. Yönetim Giuliano'nun bonservisini belirledi. Eljif Elmas'a teklifler gelmeye başladı. Vincent Janssen büyük şok yaşadı...
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OZAN VE SALİH'İN BİLETİ KESİLDİ
Kadroda bulunmayan Aatif, Slimani, İsmail, Berke, Samed gibi isimler, karşılaşma sonrası tribünleri selamlamaya çıkan takımın yanında yer aldı. Ozan Tufan ve Salih Uçan ise sahaya çıkmadı. İkilinin bu hareketine başkan Ali Koç ile Damien Comolli’nin çok sinirlendiği ve Ozan ile Salih’in biletlerinin kesildiği iddia edildi. (Fanatik)
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ELJIF İÇİN TEKLİFLER GELİYOR
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elendi ancak hem taraftar hem de camia Eljif Elmas'ın ortaya koyduğu performanstan çok memnun kaldı. Eljif, genç yaşına rağmen oynadığı oyunla alkış alırken, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi. 18 yaşındaki Makedon futbolcu için menajerler aracılığıyla kulübe 8 milyon Euro'ya kadar ulaşan tekliflerin geldiği ifade edildi.
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Ancak sarı-lacivertli yönetimin, Eljif konusundaki tavrı net... Fenerbahçeli kurmaylar, Eljif'i sezon sonuna kadar kesin olarak takımda tutacak. Yöneticiler gelen tekliflere ise, "8 milyon Euro'ya Eljif'i vermemiz imkansız. Oyuncunun sözleşmesinde 23 milyon Euro serbest kalma maddesi var. İsteyen kulüpler bu seçeneği değerlendirebilir" yanıtını veriyor.
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Eljif Elmas geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman'ın ısrarıyla büyük uğraşlar sonucu kadroya katılmıştı. Bu transfer için 240 bin Euro yetiştirme bedeli ödeyen sarı-lacivertliler, statü gereği geçtiğimiz sezonun ilk yarısında oyuncudan yararlanamadı. Eljif, ikinci devre ise belkemiğinde stres kırığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalmıştı. Eljif, bu sezonki performansıyla formayı bırakmayacağının sinyallerini de vermiş oldu. (Fotomaç)
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GIULIANO'NUN BONSERVİSİ BELİRLENDİ
Fenerbahçe'nin Benfica'ya elendiği mücadelede oldukça kötü bir performans gösteren Giuliano ile teknik direktör Phillip Cocu özel olarak bir görüşme gerçekleştirecek. Hollandalı çalıştırıcı, Brezilyalı yıldız ile hem performansını hem de taktik anlayışındaki yerini konuşacak. Tecrübeli futbolcu Benfica ile oynanan mücadelenin son dakikalarında sıkıntı yaşamıştı. Brezilyalı için Rus kulüplerinden talep var. Fenerbahçe 10 milyon euro istiyor. Rus ekipleri 10 milyon euro'ya çıkarsa satılacak. (Fotomaç)
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DIAS İÇİN GELDİLER, ELMAS'I BEĞENDİLER
Fransa'nın güçlü temsilcilerinden Lyon bir süredir Benfica'lı Ruben Dias'ın peşinde. Lyon yöneticileri geçen hafta 21'lik stoper için Portekiz ekibi ile masaya oturmuştu. Taraftar anlaşamamıştı. Lyon, Dias'ın peşini bırakmadı. Fransız ekibinin scoutları genç stoperi, F.Bahçe karşılaşmasında da takip etti. Ancak gözlerine takılan bir isim daha oldu: Eljif Elmas.
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Lyon'un scout ekibi, 20 yaşındaki süper yeteneği de yönetimlerine bildirmek üzere not aldı. Fransız ekibinin oyuncu izleme komitesi üyeleri Eljif Elmas'ın hırsı, çabukluğu, yaşına göre futbol olgunluğu, sert şutları, dikine kat etmesi ve pasları gibi birçok özelliğine hayran kaldı. Lyon'un devre arası veya gelecek sezon Eljif Elmas için bir teklif hazırlayabileceği öğrenildi. Elmas, Benfica ile oynanan iki karşılaşmada rakip kaleyi en çok zorlayan isim oldu. Orta sahada daha defansif bir görevde yer almasına rağmen 180 dakikada rakip kaleye 3 şut girişiminde bulundu. (Fotomaç)
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ROJO OLMUYOR, HEDEF KLAVAN
Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'ya elenen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için transfere sarıldı. Stoper bölgesindeki sayısal eksikliği gidermek isteyen sarı-lacivertlilerin gündemindeki asıl isim Manchester United forması giyen Markus Rojo'da olumsuz bir gelişme yaşandı. Kanarya'nın kiralamak istediği Arjantinli futbolcu için teknik direktör Jose Mourinho "Kalsın" mesajı verdi. Portekizli çalıştırıcı istediği transferlerin yapılmaması üzerine Rojo'yu bırakmama kararı aldı.
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Fenerbahçe, Markus Rojo için Manchester United'dan istediği yanıtı alamayınca tamamen Liverpool'dan Ragnar Klavan'a çevirdi. 2 haftadır süren görüşmelerde 32 yaşındaki stoper ile el sıkışan sarı-lacivertliler, Liverpool'u bir türlü ikna edemiyordu. Kontratında son senesine girdiği için bonservis bedeli isteyen İngiliz ekibi de sonunda yelkenleri suya indirdi. Liverpool yönetiminin uygun bir rakama Estonyalı savunmacısını gönderebileceği kaydedildi.
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Teknik direktör Phillip Cocu savunmadan ayağa pasla takımının ileri çıkmasını istiyor. Ancak Roman Neustadter henüz bu kurguya alışabilmiş değil. Kariyerinde ön libero da oynamasına rağmen yaptığı top kayıpları Fenerbahçe'nin kalesine ciddi tehlike olarak dönüyor. Hollandalı çalıştırıcı bu sebeple iyi bir kesici olan Martin Skrtel'in yanına doğru bir oyun kurucu stoper istiyor. (Fotomaç)
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GIULIANO YOLCU
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Benfica karşısında 2 maçta da varlık gösteremeyen ve taraftarında da tepkisini alan Giuliano’nun geçen sezonun istatistik olarak en iyisi olmasına rağmen giydiği 10 numara formanın hakkını veremediğini düşünen yönetim, Brezilyalı yıldıza gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
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Teknik Direktör Phillip Cocu'nun da takıma yerleştirmeye çalıştığı 4-3-3 diziliminde sahada adeta bir hayalet gibi dolaşan Sambacı için ‘Satılabilir’ raporu vermesi üzerine yönetim, Giuliano’nun menajerini kulübe çağırdı. Bir dönem Brezilya Milli Takımı’nda da forma giyen ancak Rusya’daki Dünya Kupası kadrosuna alınmayan ve moral olarak çöken Giuliano’ya ülkesinin takımlarından Flamengo ile Alman ekiplerden Bayern Leverkusen ve Wolfsburg talip olmuştu.
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Ancak Fenerbahçe’nin geçen sezon başında Zenit’ten 7 milyon euro karşılığı kadrosuna kattığı Sambacı’yı daha yüksek bedele satmak istemesinden dolayı bu girişimler sonuçsuz kalmıştı. Brezilyalı yıldızla son dönemde ise özellikle Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinin büyük ilgisi olduğu öğrenilirken, Sambacı'nın bu tekliflere hiç sıcak bakmadığı ve eğer ayrılık olacaksa hedefinin Avrupa'nın iyi liglerinden birisi olduğunu belirttiği ifade edildi. (Güneş)
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ROJO İÇİN MANU'DA SAVAŞ VAR!
Fenerbahçe’de stoper adayları arasında ilk sırada yer alan Marcos Rojo için başlatılan girişimler sekteye uğradı. Bunun nedeni Jose Mourinho ile Manchester United Yönetimi arasında süren soğuk savaş. Portekizli menajer; Rojo, Valencia, Darmian gibi isimleri gözden çıkartmıştı. Mourinho, transfer döneminde istediği futbolcuların alınmamasının ardından yönetime zorluk çıkartmak adına, “Hiçbir futbolcu gönderilmeyecek” açıklaması yaptı.
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Yönetim ise oyunculara boşa maaş ödenmemesi için yollamak istiyor. Bu nedenle Fenerbahçe’nin Rojo’yu kiralama girişimine yeşil ışık yakılmıştı. Arjantinli oyuncu da forma şansı bulmak için ayrılmak istiyor. İngiliz basınına göre Manchester United Yönetimi, Mourinho’ya rağmen transfere onay verebilir. (Fanatik)
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NKOUDOU MAINZ'E GİDİYOR
Islam Slimani ve Ayew transferleriyle hücum hattına takviyeleri bitiren Fenerbahçe'de yaz başında takımla adı anılan Tottenham'lı Georges-Kevin N’Koudou, Alman ekibi Mainz'a kiralanıyor. 23 yaşındaki Fransız forvetin transferi konusunda Londra ekibiyle Mainz'ın her konuda anlaştığı ve resmi açıklamanın bugün yapılacağı belirtildi. Nkoudou, 2016 'da 15 milyon euroluk bedelle Marsilya'dan Tottenham'a transfer olmuştu.
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KAMENI'YE TALİP VAR
Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in arkasında yedek kalan Kamerunlu kaleci Carlos Kameni için Fransa'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Fransız basını, Fransa 2. Ligi'nde mücadele eden Auxerre'in Kameni için transfer girişimlerine başladığını iddia etti. Auxerre Başkanı Francis Graille'nin Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile iyi ilişkileri olduğu ve Comolli'den transfer için kolaylık sağlanması istenileceği belirtildi.Geçen sezon bonservissiz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan 34 yaşındaki kaleci, Fenerbahçe ile 16 maça çıkmış ve kalesinde 20 gol görmüştü.
(Sporx)
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TRANSFER 10 GÜNDE BİTECEK
Fenerbahçe, savunmaya takviye için gaza bastı. Sportif Direktör Damien Comolli, İngiltere'deki bağlantılarını kullanarak 10 gün içinde transferi bitirmeyi planlıyor. Listenin başında geçen sezon Premier Lig'den küme düşen Stoke City'nin stoperi Martins Indi var. Bu transferde önemli mesafe alındı ancak 26 yaşındaki savunmacı bu hafta oynanan Brentford maçta sakatlandı.
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Indi'nin durumunun ciddi olması halinde bu transfer rafa kalkacak. Ragnar Klavan'a öncelik verilecek. Liverpool'un hocası Jurgen Klopp, 32 yaşındaki Estonyalı stoperi kadrosunda düşünmüyor. Yaşı ilerleyen oyuncunun mukavelesi ise bu sezon sona eriyor. Sportif Direktör Damien Comolli, şartlar çerçevesinde bu transferi en uygun şekilde bitirmenin hesaplarını yapıyor. (Sabah)
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JANSSEN'E BÜYÜK ŞOK
Vincent Janssen'in Tottenham ile bağları tamamen kopmak üzere. İngiliz ekibi, 24 kişilik Premier Lig forma listesini açıklarken Vincent Janssen'e yer vermedi. Forma numaralarında da ismi geçmeyen Vincent Janssen'e teknik direktör Mauricio Pochettino'nun da planları arasında olmadığı söylendi. İki sezon önce Tottenham'ın 22 milyon euroya transfer ettiği Janssen, İngiliz ekibinde 9 numaralı formayı giyiyordu. Forması elinden alınan Hollandalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 17 maça çıkarken 5 gol kaydetmişti. Öte yandan İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Islam Slimani'yi transfer ettikten sonra Janssen'in Fenerbahçe'ye dönme olasılığının çok azaldığını belirtti. (Sporx)
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FREY İDDİASI
Fenerbahçe için İsviçre basınından sürpriz bir iddia geldi. Haberde sarı-lacivertlilerin Zürich'in golcüsü 24 yaşındaki Michael Frey'in peşinde olduğu belirtildi. Genç forvet Frey, mavi- beyazlı ekibin formasıyla 39 maçta 16 gol attı, 6 asist yaptı. (Fotomaç)
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