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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor! Takımdan ayrılması gündemde olan Szalai'ye de yeni bir teklif geldi. İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

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  • Forvet transferinde sıcak saatler! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri - FB Transfer Haberleri

    Transferin hızlı takımı Fenerbahçe için iddialar art arda geliyor!
  • Forvet transferinde sıcak saatler! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri - FB Transfer Haberleri

    Sarı-lacivertli takımdaki hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor...
  • Forvet transferinde sıcak saatler! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri - FB Transfer Haberleri

    SZALAİ İÇİN YENİ GİRİŞİM

    Avrupa'da transferin gözdeleri arasında bulunan Attila Szalai için yeni bir haber geldi.
  • Forvet transferinde sıcak saatler! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri - FB Transfer Haberleri

    İngiliz basını, West Ham United'ın Macar savunmacı için teklif yaptığını duyurdu.
  • Forvet transferinde sıcak saatler! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri - FB Transfer Haberleri

    8 milyon euro'luk teklifin Fenerbahçe tarafından reddedildiği ve İngilizlerin yeni bir teklife hazırlandığı kaydedildi.
  • Forvet transferinde sıcak saatler! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri - FB Transfer Haberleri

    Bologna'nın da 9 milyon euro'luk teklifinin sarı-lacivertliler tarafından kabul görmediği aktarıldı.

     
  • Forvet transferinde sıcak saatler! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri - FB Transfer Haberleri

    ALTERNATİFİ BREZİLYALI

    Kanarya'nın Szalai'nin ayrılması halinde bu oyuncunun alternatifini belirlediği öne sürüldü.

     
  • Forvet transferinde sıcak saatler! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri - FB Transfer Haberleri

    Udinese'de forma giyen 26 yaşındaki Rodrigo Becao'nun radara alındığı iddia edildi.
  • Forvet transferinde sıcak saatler! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri - FB Transfer Haberleri

    Brezilyalı savunmacının piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.
  • Forvet transferinde sıcak saatler! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri - FB Transfer Haberleri

    2019'da Bahia'dan transfer edilen savunmacının 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
  • Forvet transferinde sıcak saatler! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri - FB Transfer Haberleri

    FORVETE 2 ADAY

    Santrfor bölgesine yapacağı takviye merakla beklenen takımda iki isim öne çıktı.
  • Forvet transferinde sıcak saatler! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri - FB Transfer Haberleri

    Valencia'nın takımdan göndermek istediği Maxi Gomez için girişimlerin başladığı kaydedildi.
  • Forvet transferinde sıcak saatler! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri - FB Transfer Haberleri

    2019'da 14.5 milyon euro karşılığında Celta Vigo'dan transfer edilen oyuncunun maliyeti düşürülmeye çalışılıyor.
  • Forvet transferinde sıcak saatler! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri - FB Transfer Haberleri

    Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla kiralama yapmak istediği öğrenildi.
  • Forvet transferinde sıcak saatler! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri - FB Transfer Haberleri

    Celta Vigo'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken 25 yaşındaki oyuncu, Valencia'da bekleneni veremedi.
  • Forvet transferinde sıcak saatler! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri - FB Transfer Haberleri

    1.86'lık Uruguaylı forvet, güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor.
  • Forvet transferinde sıcak saatler! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri - FB Transfer Haberleri

    YENİDEN TRAORE

    Yaz transfer döneminin başında gündeme gelen Lassina Traore için yeni bir iddia geldi.
  • Forvet transferinde sıcak saatler! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri - FB Transfer Haberleri

    Hollanda basını, Fenerbahçe'nin oyuncu için harekete geçtiğini yazdı.
  • Forvet transferinde sıcak saatler! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri - FB Transfer Haberleri

    2021'de Ajax'tan Shakhtar Donetsk'e 10 milyon euro karşılığında transfer olan Traore, Ukrayna ekibiyle 14 maça çıkarken 9 gol kaydetti.

     
  • Forvet transferinde sıcak saatler! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri - FB Transfer Haberleri

    Eylül 2021'de dizinden sakatlık geçiren oyuncu, Haziran 2022'de sahalara dönebildi.
  • Forvet transferinde sıcak saatler! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri - FB Transfer Haberleri

    Sakatlığının ardından henüz bir resmi maça çıkamayan 21 yaşındaki golcü, antrenmanlara devam ediyor.

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