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Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe'de Dzeko sesleri

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Transfere hızlı başlayan Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek istiyor. Enner Valencia ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerin hedefindeki isim Edin Dzeko. İşte detaylar

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  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe'de Dzeko sesleri

    Fenerbahçe'de tek gündem transfer. Enner Valencia ile ayrılık kararı alan sarı lacivertliler, hücum hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe'de Dzeko sesleri

    İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent'i renklerine bağlayan Fenerbahçe’nin bir diğer transfer hamlesi Edin Dzeko.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe'de Dzeko sesleri

    Sarı lacivertliler Bosna Hersekli golcüyü ikna etmek için çalışmalara başladı.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe'de Dzeko sesleri

    Fenerbahçe yönetiminin Dzeko'ya teklifini ilettiği ve cevap beklediği öğrenildi.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe'de Dzeko sesleri

    Inter, oyuncuyu 1 sene daha kadrosunda tutmak isterken, sarı lacivertlilerin teklifinin 2 yıllık olduğu kaydedildi.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe'de Dzeko sesleri

    İlerleyen günlerde Dzeko cephesinden gelecek cevaba göre transferin netlik kazanacağı belirtiliyor.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe'de Dzeko sesleri

    Diğer yandan Süper Lig’in bu sezonki gol kralı olan Enner Valencia, Brezilya ekiplerinden Internacional ile anlaştı.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe'de Dzeko sesleri

    3 senelik mukaveleye imza atan golcü oyuncu, Fenerbahçe’den aynı sözleşmeyi talep etmiş fakat karşılık bulamamıştı.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe'de Dzeko sesleri

    Bu sezon ligde 29 kez topu ağlarla buluşturan Ekvadorlu golcü, sarı lacivertli ekibin tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olmuştu.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe'de Dzeko sesleri

    Valencia, Fenerbahçe'de son üç sezonda tüm kulvarlarda 116 maça çıkarken, 59 gol atma başarısı gösterdi.

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