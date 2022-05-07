Başkan Ali Koç ve yönetim ile divan kurulu üyeleri de statta yerlerini aldı. 20 bine yakın taraftarın meşaleler, sloganlarla destek verdiği oyuncular ve teknik ekip, sahaya, 5 yıldızlı Fenerbahçe armasının olduğu beyaz tişörtlerle çıktı.