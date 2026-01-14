Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Yüksek Divan Kurulu açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Yüksek Divan Kurulu açıklaması!

        Fenerbahçe, ocak ayının sonunda yapılacak olan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı ile ilgili açıklama yaptı. Toplantının basına kapalı olacağı iddiaları yalanlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 16:11 Güncelleme: 14.01.2026 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'den Yüksek Divan Kurulu açıklaması!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe, ocak ayının sonunda yapılacak olan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı ile ilgili açıklama yaptı.

        Toplantının basına kapalı olacağı iddiaları yalanlanırken, toplantının canlı yayınlanıp yayınlanmayacağına dair kararın Divan Kurulu tarafından alınacağı duyuruldu.

        "Yaklaşan Yüksek Divan Kurulu toplantımıza ilişkin olarak basında yer alan değerlendirmeler üzerine, bir düzeltmeden ziyade mevcut sürecin çerçevesini netleştirmek amacıyla kısa bir bilgilendirme paylaşma ihtiyacı doğmuştur.

        Yüksek Divan Kurulu toplantımız basına açık olarak gerçekleştirilecektir. Bu konuda herhangi bir değişiklik ya da kısıtlama söz konusu değildir.

        Gündeme gelen değerlendirmeler, toplantının canlı olarak aktarımına ilişkindir. Yüksek Divan Kurulu'nun yapısı ve toplantıların niteliği dikkate alındığında, bu yaklaşımın; camiamızın kendi iç dinamikleri çerçevesinde, daha sağlıklı ve yapıcı bir toplantı ortamının korunmasına yönelik bir hassasiyetten kaynaklanmaktadır.

        Bu çerçevede, toplantının yayın düzenine ilişkin uygulamalar Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı tarafından değerlendirilmektedir. Canlı yayın ve üye konuşmalarının aktarımına dair nihai karar, bu değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından netleşecektir.

        Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yazın 2 bin nüfuslu köyde kışın yalnızca muhtar ve ailesi yaşıyor

        Adıyaman'da yaz aylarında nüfusu 2 bine yaklaşan Sarıkaya köyünde, kışın yalnızca muhtar ve ailesi yaşıyor. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Hakimi vuran savcı adliyede
        Hakimi vuran savcı adliyede
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Teyzesini öldürüp kolonyayla yakmıştı! Caninin ilk sözleri...
        Teyzesini öldürüp kolonyayla yakmıştı! Caninin ilk sözleri...
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Temassız ödeme limiti artıyor
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        Açıklama yaptı
        Açıklama yaptı
        Kur'an kursundaki cinayetten kan davası çıktı!
        Kur'an kursundaki cinayetten kan davası çıktı!
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?
        Tesla araçlarda abonelik dönemi
        Tesla araçlarda abonelik dönemi