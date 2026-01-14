Fenerbahçe'den Yüksek Divan Kurulu açıklaması!

Fenerbahçe, ocak ayının sonunda yapılacak olan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı ile ilgili açıklama yaptı.

Toplantının basına kapalı olacağı iddiaları yalanlanırken, toplantının canlı yayınlanıp yayınlanmayacağına dair kararın Divan Kurulu tarafından alınacağı duyuruldu.

"Yaklaşan Yüksek Divan Kurulu toplantımıza ilişkin olarak basında yer alan değerlendirmeler üzerine, bir düzeltmeden ziyade mevcut sürecin çerçevesini netleştirmek amacıyla kısa bir bilgilendirme paylaşma ihtiyacı doğmuştur.

Yüksek Divan Kurulu toplantımız basına açık olarak gerçekleştirilecektir. Bu konuda herhangi bir değişiklik ya da kısıtlama söz konusu değildir.

Gündeme gelen değerlendirmeler, toplantının canlı olarak aktarımına ilişkindir. Yüksek Divan Kurulu'nun yapısı ve toplantıların niteliği dikkate alındığında, bu yaklaşımın; camiamızın kendi iç dinamikleri çerçevesinde, daha sağlıklı ve yapıcı bir toplantı ortamının korunmasına yönelik bir hassasiyetten kaynaklanmaktadır.

Bu çerçevede, toplantının yayın düzenine ilişkin uygulamalar Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı tarafından değerlendirilmektedir. Canlı yayın ve üye konuşmalarının aktarımına dair nihai karar, bu değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından netleşecektir.