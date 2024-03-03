Fenerbahçe, deplasmanda rekora koşuyor

Bu sezon ligde misafir takım olarak 14 maça çıkan sarı-lacivertliler, galibiyet, kalesini gole kapama ve topladığı puan bakımından zirvede yer alıyor. Konuk olduğu lig müsabakalarında gösterdiği performansla beğeni toplayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rekora koşuyor.

Süper Lig tarihinde en çok deplasman galibiyetine 2020-2021 sezonunda ulaşan Fenerbahçe, 21 takımla oynanan bahsi geçen sezonu 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi ile tamamlayarak deplasmanda 47 puan toplamıştı. Sarı-lacivertliler, bu sezon ise deplasmanda oynadığı 14 maçta 13 galibiyet ve 1 beraberlik ile daha şimdiden 40 puana ulaşmayı başardı.

- Rekora 2 galibiyet kaldı Fenerbahçe, ligde deplasman galibiyet rekorunu kırmaya hazırlanıyor. Süper Lig'in kalan 5 maçlık bölümünde 1 galibiyet daha alması durumunda 14 galibiyete ulaşacak sarı-lacivertliler, 2020-2021 sezonuna ait rekorunu egale edecek. REKLAM İsmail Kartal'ın öğrencileri, kalan bölümde 2 galibiyet alması durumunda ise lig tarihinde bir sezonda en çok galip geldiği sezonu yaşayacak. Öte yandan Fenerbahçe, yine aynı bölümde 7 puan toplaması durumunda puan rekorunu egale edecek, söz konusu rakamı geçmesi durumunda ise puan rekorunu kıracak.

- Tek sezonda içindeki seri galibiyet rekoru da gelebilir Fenerbahçe, bir sezon içinde deplasmanda aldığı seri galibiyet açısından da rekora gidiyor. Sarı-lacivertliler, seri deplasman galibiyetlerine bakıldığında daha önce en iyi sezonlarını 2005-2006 ve 2010-2011'de yaşadı. 2005-2006 sezonunda deplasmanda 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, 2010-2011'de ise bunu 9 maça çıkardı. Hatayspor galibiyetiyle bu sezon deplasmanda 8 maçlık seriye ulaşan sarı-lacivertliler, 2005-2006 sezonundaki başarısını egale etmeyi başardı. Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u geçmesi durumunda ise 2010-2011 sezonundaki 9 maçlık seriyi egale etmeyi başaracak. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük deplasmanlarından galibiyetle ayrılması durumunda ise bir sezonda üst üste en fazla galibiyete ulaştığı sezonu yaşayacak.