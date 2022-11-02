Süper Lig ve Avrupa'da gösterdiği performansla beğeni toplayan Fenerbahçe, borsadaki çıkışını da sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin hisseleri geçtiğimiz hafta başından bu yana yaklaşık yüzde 27 değer kazandı. Böyle Fenerbahçe hisselerinin toplam piyasa değeri yaklaşık 420 milyon dolar (7.82 milyar TL) oldu.

Fenerbahçe, son dönemdeki yükselişiyle piyasa değeri 410 milyon dolar Alman devi Borussia Dortmund'u geride bıraktı.

Borsaya kote olan diğer kulüplerimiz Galatasaray 155.2 milyon dolar, Trabzonspor 121.92 milyon dolar, Beşiktaş ise 73 milyon dolarlık piyasa değerine sahip.

DÜNYADA MANCHESTER UNITED ZİRVEDE

Halka açık kulüpler arasında Manchester United 2 milyar 170 milyon dolarlık değeriyle zirvede yer alırken, İngiliz devini 680 milyon dolar ile Juventus takip ediyor.

Juventus'un ardından piyasa değeri sıralaması Roma (270 milyon dolar), Lyon (150 milyon dolar), Kopenhag (97.2 milyon dolar), Benfica (85.87 milyon dolar), Lazio (69.25 milyon dolar), Sporting Lizbon (54.79 milyon dolar), Braga (23.94 milyon dolar) ve Porto (20 milyon dolar) şeklinde devam ediyor.