Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında evinde bugün Dinamo Zagrebi ağırlayacak. Fenerbahçe bu maçla birlikte uluslararası arenada 227. maçına çıkmış olacak. Peki, Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FENERBAHÇE DİNAMO ZAGREB MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçı bugün saat 20.55'te Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadı Spor Kompleksinde oynanacak. Bu maç beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE TEKNİK SORUMLUSU ERWİN KOEMAN MAÇTAN ÖNCE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Dinamo Zagreb maçı öncesi grupta ikinci sırada olduklarının altını çizerek, "Yarın kazanarak gruptan çıkmayı garantilemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Dinamo Zagreb'le oynanacak olan karşılaşma öncesinde konuştu. Gruptaki durumlarını bildiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Koeman, "Dinamo Zagreb birinci sırada biz ise ikinci sıradayız. Yarın bir üst tura yükselmeyi garantileme şansımız var. Hedefimiz bu olmalı ve hedefimiz de bu. Son derece açık" diye konuştu.

Takımın 3 Ağustos'ta dahil olduğunu da ifade eden Koeman, "Sezon başında 6-7 haftalık bir dönemi kaçırdım. En önemli haftalar o haftalardı. Ben ilk başladığımda Benfica maçına çok yakındık. Bugüne kadar çok şey gördüm. Bunların bazıları iyi şeyler, bazıları daha az iyi şeyler ve bazıladı da iyi olmayan şeyler. Bunları basına söylemek istemiyorum. Ben neler gördüğümü biliyorum" açıklamasını yaptı.

KAZANIRSAK STRESİMİZ DAHA AZ OLACAK

Takımdaki geleceğiyle ilgili olarak konuşan Erwin Koeman, "Herkes neler olacağını bilmek ister. Bu soruyu üstlerime sormanız gerekiyor. Şu anda buradayız ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu durum oyuncular için sıkıntı oluşturmamalı. İşimiz performans göstermek. Bu takımı bir şekle sokabilmek için Chris'le birlikte elimizden geleni yapıyoruz. Pozisyonlarımızı biliyoruz, çok şey yapmamız gerekiyor. Milli arada 15 oyuncumuz dünyanın farklı noktalarına seyahat etti. Yarınki galibiyet çok önemli. Kazanmamız halinde kafamızdaki stres daha az olacaktır" dedi. Çok şey görmesiyle ilgili olarak sorulan soruyu da yanıtlayan Koeman, "O kısımla ilgili bir şey söylemeyeceğim, özel bir konu. Herkes kötü bir şey söylediğimi sanıyor. Ben gördüklerimden bir sonuç çıkardım. Son derece açık benim kafamda" ifadelerini kullandı.

Takımdaki son durumla ilgili konuşarak sözlerini sürdüren Hollandalı çalıştırıcı, "Pazar günü bir mağlubiyet aldık, çözmemiz gereken durumlar var. 8 maç vardı bizi bekleyen. Biz bu maçlara çıkmaktan memnunuz. Zor bir durumdayız ama maçlara çıkmak istiyoruz. Maçlara çıkmak bize iyi gelecek" diyerek sözlerini noktalamış

DİNAMO ZAGREB TEKNİK DİREKÖTÖRÜ BJELİCA MAÇTAN ÖNCE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan DinamoZagreb'de Teknik Direktör Nenad Bjelica galibiyet için geldiklerini belirtirken, daha önce Galatasaray forması da giyen yıldız oyuncu Izet Hajrovic, "Bu şehri seviyorum" diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Dinamo Zagreb'de Teknik Direktör Nenad Bjelica ve yıldız oyuncu Izet Hajrovic, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fenerbahçe'nin ligde zor durumda olmasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Bjelica, "Fenerbahçe'nin iç işleri bizi ilgilendirmez. Biz buraya galibiyet için geldik. Galibiyet almak için yarın akşam sahada olacağız. Biz her zaman en güçlü takımımızla lig veya Avrupa ayırt etmeden yola çıkıyoruz. Her daim 3 puan için oynuyoruz. Bizim tek bir amacımız var, o da galibiyet" ifadelerini kullandı.

HAJROVİC FENERBAHÇE DAHA KALİTELİ OYUNCULARA SAHİP

Daha önce Galatasaray forması da giyen Izet Hajrovic, sarı-kırmızılı ekiple yaşadığı olaylı yol ayrımıyla ilgili sorulan soruya, "Net olarak buna cevap vermek istemiyorum. Galatasaray'da oynadım ve mutluydum ama bazı sıkıntılar oldu. Konunun detaylarına girmek istemiyorum" dedi. Fenerbahçe maçını değerlendiren Hajrovic, "Bu şehri çok seviyorum. Bu şehirde bana saygı duyuyorlar. Fenerbahçe'nin kendi liginde zor durumda olduğunu biliyoruz. Belli kaliteleri var ve zorlanacağız fakat kazanmak istiyoruz. Fenerbahçekendi seyircisi önünde oynayacak. Olumsuz bir durumda olsalar da belli bir kaliteleri var. İyi maç çıkarmaya çalışacaklar. Bizim de tedbirli olmamız gerekiyor. Biz bu grupta gereken başarıya gösterdik ve buna devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ