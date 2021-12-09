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Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt | CANLI YAYIN

Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe, Avrupa Ligi D Grubu'ndaki son maçında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'u ağırlıyor.

Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt | CANLI YAYIN

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'u ağırlıyor.

FENERBAHÇE - EINTRACHT FRANKFURT

SAAT: 20.45
HAKEM: Srdjan Jovanovic
STAT: Ülker
YAYIN: Exxen

FENERBAHÇE: Berke, Kim, Serdar Aziz, Szalai, Sangare, Sosa, Zajc, Novak, İrfan Can, Pelkas, Berisha
TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira

EINTRACHT FRANKFURT: Trapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, Borre
TEKNİK DİREKTÖR: Oliver Glasner

FENERBAHÇE - EINTRACHT FRANKURT MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. D Grubu'nu üçüncü bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Sarı-lacivertliler, Almanya'daki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibini mağlup ederek taraftarını sevindirmek ve Avrupa Ligi'ne galibiyetle veda etmek istiyor.

  • Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt arasında oynanan iki Avrupa kupası maçı da berabere bitti (2006/07'de 2-2 & 2021/22'de 1-1).
  • Alman takımlarını konuk ettiği altı Avrupa kupası maçının hiçbirini kazanamayan Fenerbahçe (2B 4M), son karşılaşmada Gladbach'a 3-0 mağlup oldu (2012/13 Avrupa Ligi).
  • Avrupa Ligi'nin 2021/22 sezonunda oynadığı beş maçta da yenilmeyen Eintracht Frankfurt (3G 2B), Avrupa kupaları tarihinde sadece 2018/19 gruplarını namağlup tamamladı (6G).
  • Bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı iki iç saha maçını kazanamayan Fenerbahçe, bu turnuvada daha uzun bir galibiyet hasreti yaşamadı (ön elemeler hariç).
  • Bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı beş maçta 5 puan toplayan Fenerbahçe (1G 2B 2M), turnuva tarihinde bir grup aşamasını en az 8 puanla tamamladı (2018/19). Sarı-lacivertli ekip, Kupa 2 tarihinde ilk kez bir turnuvaya grup aşamasında veda etti.

VALENCIA, ALTAY, MERT HAKAN, CRESPO, BURAK KAPACAK VE SERDAR DURSUN YOK

Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Enner Valencia, Altay Bayındır ve Mert Hakan Yandaş, karşılaşmada forma giyemiyor. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da takımdaki yerlerini alamıyor.

EINTRACHT İLE ÜÇÜNCÜ RANDEVU

Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt, Avrupa kupalarında 3. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım, Avrupa'da ilk kez 2006-2007 sezonunda birbirlerine rakip oldu. İstanbul'da oynanan UEFA Kupası grup karşılaşması 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sezon ise D Grubu'nun ilk haftasında yapılan müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.

ALMANYA TAKIMLARIYLA 13. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Almanya temsilcileriyle 13. kez karşı karşıya geliyor. Bu müsabakalarda tek galibiyet alabilen sarı-lacivertli ekip, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu maçlarda 13 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 25 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
UEFA Avrupa Ligi 69 34 19 16 94 68
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 32 12 10 10 47 37
UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
TOPLAM 237 87 50 100 296 347

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