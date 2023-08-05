Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde - Son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe Haberleri

Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe, Kamerunlu oyuncunun transferi için Lyon ile anlaştı. Ancak 30 yaşındaki futbolcuyla yıllık ücret konusunda henüz ortak paydada buluşamadı. İşte detaylar Habertürk Giriş: 05.08.2023 - 14:09 Güncelleme: 05.08.2023 - 14:09 facebook

twitter

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi transferi için Lyon ile yapılan görüşmelerde önemli mesafe katetti. Fransız ekiple anlaşma noktasına gelen sarı lacivertliler, Kamerunlu futbolcuyu ise henüz ikna edemedi.

2 Şurada Paylaş!







Bonservisi Lyon’da olan futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Rennes'de geçirdi. Burada 19 maça çıkan Ekambi, 5 gol 2 asist üretti.