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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe, En-Nesyri'yi İstanbul'a getiriyor! İşte mali detaylar... - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, En-Nesyri'yi İstanbul'a getiriyor! İşte mali detaylar...

        Fenerbahçe, Sevilla forması giyen 27 yaşındaki forvet Youssef En-Nesyri transferinde sona ulaştı. En-Nesyri'nin transferi için prensip anlaşmasına varıldı. Oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2024 - 13:57 Güncelleme: 21.07.2024 - 13:57
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        Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, transferde büyük bir yıldızla anlaşma sağladı.

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        Sarı lacivertliler, Youssef En-Nessyri transferini büyük ölçüde tamamladı. Mourinho’nun oyuncuyu ısrarla istemesi üzerine yönetim, tüm imkanları seferber etti.

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        Fenerbahçe, Faslı oyuncunun bonservisi için İspanyol ekibi ile 20 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Yönetim, bu tutarın bir kısmını taksitlendirecek.

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        Uzun süren görüşmeler sonunda En-Nesyri ile de 4 yıllık bir kontrat üzerinde anlaşıldı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

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        Faslı yıldızın hafta içi İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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        Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe'den senelik 6 milyon euro alacağı belirtiliyor.

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        En-Nesyri, geçtiğimiz sezon 41 maçta görev aldı. 20 kez rakip fileleri sarsan yıldız futbolcu, 2 de gol pası verdi.

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        ALİ KOÇ: SABRIMIZ TAŞMAK ÜZERE

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; "En-Nesyri'yi çok istiyorduk. Hala istiyoruz ama sabrımız taşmak üzere. Buradan da selam olsun. 48 saat verdim Mario Branco'ya. Oldu, oldu. Olmadı B, C, D, E'ye gideceğiz." demişti.

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        SEVILLA RESMEN AÇIKLADI

        Fenerbahçe'nin beklediği haber, Sevilla Basın Sözcüsü Javier Santos'tan geldi. Suudi Arabistan basınına açıklamalarda bulunan Santos, En-Nesyri için şu ifadeleri kullandı:

        "En-Nesyri, yapılan güçlü görüşmelerin ardından Türkiye'de Fenerbahçe'ye katılmaya çok yakın. Suudi kulüplerinin, özellikle de Al-Qadsiah'ın oyuncuyu transfer etmek için Sevilla yetkilileriyle ciddi müzakerelere girdiğine dair çıkan haberler doğru değil. Görüşmeler sadece En-Nesyri'ye yakın kişilerle yapılmış olabilir, ancak bu görüşmeler yönetime ulaşmadı."

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