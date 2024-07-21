Fenerbahçe, En-Nesyri'yi İstanbul'a getiriyor! İşte mali detaylar...
Fenerbahçe, Sevilla forması giyen 27 yaşındaki forvet Youssef En-Nesyri transferinde sona ulaştı. En-Nesyri'nin transferi için prensip anlaşmasına varıldı. Oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, transferde büyük bir yıldızla anlaşma sağladı.
Sarı lacivertliler, Youssef En-Nessyri transferini büyük ölçüde tamamladı. Mourinho’nun oyuncuyu ısrarla istemesi üzerine yönetim, tüm imkanları seferber etti.
Fenerbahçe, Faslı oyuncunun bonservisi için İspanyol ekibi ile 20 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Yönetim, bu tutarın bir kısmını taksitlendirecek.
Uzun süren görüşmeler sonunda En-Nesyri ile de 4 yıllık bir kontrat üzerinde anlaşıldı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.
Faslı yıldızın hafta içi İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe'den senelik 6 milyon euro alacağı belirtiliyor.
En-Nesyri, geçtiğimiz sezon 41 maçta görev aldı. 20 kez rakip fileleri sarsan yıldız futbolcu, 2 de gol pası verdi.
ALİ KOÇ: SABRIMIZ TAŞMAK ÜZERE
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; "En-Nesyri'yi çok istiyorduk. Hala istiyoruz ama sabrımız taşmak üzere. Buradan da selam olsun. 48 saat verdim Mario Branco'ya. Oldu, oldu. Olmadı B, C, D, E'ye gideceğiz." demişti.
SEVILLA RESMEN AÇIKLADI
Fenerbahçe'nin beklediği haber, Sevilla Basın Sözcüsü Javier Santos'tan geldi. Suudi Arabistan basınına açıklamalarda bulunan Santos, En-Nesyri için şu ifadeleri kullandı:
"En-Nesyri, yapılan güçlü görüşmelerin ardından Türkiye'de Fenerbahçe'ye katılmaya çok yakın. Suudi kulüplerinin, özellikle de Al-Qadsiah'ın oyuncuyu transfer etmek için Sevilla yetkilileriyle ciddi müzakerelere girdiğine dair çıkan haberler doğru değil. Görüşmeler sadece En-Nesyri'ye yakın kişilerle yapılmış olabilir, ancak bu görüşmeler yönetime ulaşmadı."