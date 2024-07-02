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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'na yeni sponsor - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'na yeni sponsor

        Fenerbahçe Kulübü ile Orange Marketing Group ile yapılan iş birliği kapsamında mobil iletişim şirketlerinden biri olan Telefonica ile Almanya'da yaşayan sarı-lacivertli taraftarlar için FenerTalk Projesi'nin imzaları atıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 16:19 Güncelleme: 02.07.2024 - 16:55
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        Fenerbahçe'de voleybola yeni sponsor!
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        Fenerbahçe Kulübü ile Orange Marketing Group ile yapılan iş birliği kapsamında mobil iletişim şirketlerinden biri olan Telefonica ile Almanya’da yaşayan sarı-lacivertli taraftarlar için FenerTalk Projesi’nin imzaları atıldı.Firma aynı zamanda FenerTalk markası ile Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın da 2024-2025 sezonunda forma sırt numara altı sponsoru da oldu.

        İş birliği anlaşmasının imza töreni Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde yapıldı. Törene Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü ve Orange Marketing CEO’su Seyhan Sarıçiçek katıldı.

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        Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan yaptığı konuşmada, "Yöneticimiz Sayın Simla Türker Beyazıt’a tüm kıymetli destekleri, hizmetleri ve emekleri için teşekkür ediyorum. Gecesini gündüze katarak neredeyse tüm deplasman maçlarında takımımızı yalnız bırakmadığı için Fenerbahçe camiamız adına sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bugün çok kıymetli bir iş ortaklığı, imza töreni için bir aradayız. Avrupa’nın en büyük mobil iletişim şirketlerinden biri olan Telefonica ile Almanya’da yaşayan taraftarlarımız için FenerTalk projesini hayata geçirdik. İnanıyorum ki Almanya’da yaşayan değerli taraftarlarımız cep telefonlarını FenerTalk ile kullanacaklar ve Fenerbahçemiz de bu konuda farkını göstermiş olacaktır. Sponsorumuzla Erkek Voleybol Takımımızın 2024-2025 sezonunda forma sırt numara altı olarak inşallah kupalardan kupalara, şampiyonluklardan şampiyonluklara el ele, kol kola ve omuz omuza hep beraber ilerleyeceğiz. Tüm camiamızın beklediği yeni iş ortaklığımız ve isim sponsorluğumuz da son aşamadadır. Çok kısa bir süre içerisinde Erkek Voleybolumuzun isim ve göğüs sponsorluğunu da açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

        HULUSİ BELGÜ: YATIRIMLARIMIZ AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK

        Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü ise şunları kaydetti:

        "Fenerbahçe camiasında bu görevi yüklenmek, bu görevle Fenerbahçe’ye bir şeyler verme isteği hepimizin içinde var. Bu şerefi bana nail ettiği için değerli Başkanımıza ve tabii ki Genel Kurulumuza çok çok teşekkür ediyorum. Genel Sekreterimizin bizlerle paylaştığı gibi Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, sponsorumuz ile kapsamlı bir iş birliğine girdik. Bizim için sponsorlarımız çok çok önemli. Aynı zamanda FenerTalk markasıyla Erkek Voleybol Takımının da forma sırt altı sponsoru olacaklar.Bu anlaşma ve destekleriyle inşallah hedeflerimizi daha da büyüteceğiz daha da geliştireceğiz. Bu anlaşma bize büyük destek sağlayacak. Hepiniz biliyorsunuz bütün amatör sporlarda Dünya’nın en büyük spor kulübü olarak adlandırıyoruz, yatırımlarımız aynı şekilde devam edecek. Voleybolda da diğer branşlarda da elimizden gelen her şeyi yapacağız. Marka iş birlikleriyle güçlenen takımımızın yeni sezonda camiamızı gururlandıracağına yürekten inanıyorum."

        SEYHAN SARIÇİÇEK: KULÜBÜMÜZÜ VE VATANIMIZI DESTEKLEMEK İLK ÖNCELİĞİMİZDİR

        Sponsor firmanın CEO’su Seyhan Sarıçiçek de "FenerTalk, %100 Türk malı olan ve Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş ilk ve tek GSM operatörüdür. Kulübümüzü ve vatanımızı desteklemek ilk önceliğimizdir. Ambleminde ‘güç’ ve ‘kudreti’ temsil eden ‘Palamut Dalı’ bulunduran Fenerbahçe Spor Kulübü ile Orange Mobile olarak üzerinde uzun süredir severek çalışıp, emek verdiğimiz ‘FenerTalk’ iletişim projemizden kısaca bahsetmek istiyorum.

        FenerTalk, Almanya’da yaşayan taraftarlarımız için özel olarak geliştirilmiş bir yeni nesil teknolojik projedir. Amacımız, Fenerbahçe taraftarının kulübüyle olan bağını güçlendirmek ve iletişimini kolaylaştırmaktır. Kulübümüzü ve vatanımızı desteklemek ilk önceliğimizdir. Dünyanın 'En Büyük Spor Kulübü' olarak Türk voleybolunun da lokomotifi olan Fenerbahçemize sponsor olarak destek olacağımız için çok heyecanlı ve mutluyuz. Takımımıza yeni sezonda başarılar diliyor, nice başarıları birlikte kucaklamayı diliyoruz" şeklinde konuştu.

        Konuşmaların ardından iş birliğinin imzaları atıldı ve forma takdimi yapıldı.

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