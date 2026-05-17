Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftası maçında ikas Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı 33 maçta 21 galibiyet, 10 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 73 puan toplayan sarı-lacivertliler, sezonu 2. sırada bitirmeyi garantiledi. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe-Eyüpspor maçı saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, Fenerbahçe-Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe-Eyüpspor maçı izle bilgisi...
Süper Lig'de perde kapanıyor. Fenerbahçe ligin son haftasında Eyüpspor ağırlıyor. İki takım lig tarihinde üç kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe 2 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Konuk takımın bu mücadelelerde galibiyeti bulunmuyor. Kritik mücadele için bekleyiş sürerken, Fenerbahçe-Eyüpspor maçının canlı izle bilgisi ve muhtemel 11'ler gündemi megşul eden konu başlıkları arasında yer aldı. Peki, Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Eyüpspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
FENERBAHÇE - İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-ikas Eyüpspor maçı 17 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.
FENERBAHÇE - İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarında canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maçla cezalandırılan kaleci Ederson takımını yalnız bırakacak. Bu oyuncunun yanı sıra sakatlığı bulunan Talisca ve ameliyat edilecek Nene de maçta oynayamayacak.
EYÜPSPOR'LA 4. RANDEVU
Fenerbahçe, lig tarihinde Eyüpspor'la 3 kez karşı karşıya geldi.
Geçen sezon ligin ilk yarısında rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, sahasındaki mücadeleyi ise 2-1 kazanmıştı.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Mert, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, Kante, İsmail, Fred, Oğuz, Musaba, Kerem.
ikas Eyüpspor: Jankat, Calegari, Bedirhan, Claro, Umut, Taşkın, Baran Ali, Legowski, Radu, Metehan, Umut.