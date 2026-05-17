Süper Lig'de perde kapanıyor. Fenerbahçe ligin son haftasında Eyüpspor ağırlıyor. İki takım lig tarihinde üç kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe 2 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Konuk takımın bu mücadelelerde galibiyeti bulunmuyor. Kritik mücadele için bekleyiş sürerken, Fenerbahçe-Eyüpspor maçının canlı izle bilgisi ve muhtemel 11'ler gündemi megşul eden konu başlıkları arasında yer aldı. Peki, Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Eyüpspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...