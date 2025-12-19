Habertürk
Habertürk
        Fenerbahçe, Eyüpspor maçına hazır! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Eyüpspor maçına hazır!

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 14:02 Güncelleme: 19.12.2025 - 14:02
        Fenerbahçe, Eyüpspor maçına hazır!
        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın ikas Eyüpspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı.

        Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli oyuncular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

