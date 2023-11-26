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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı sonrası İsmail Kartal'dan transfer açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal'dan transfer açıklaması!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen Kartal, ara transfer döneminde takıma takviyeler yapılabileceğini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 22:25 Güncelleme: 26.11.2023 - 22:25
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        İsmail Kartal'dan transfer açıklaması!
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        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, Karagümrük'ün son haftalarda çıkışta bir ekip olduğunu hatırlattı.

        Takımını buna göre hazırladığını vurgulayan Kartal, "Milli takımlara en fazla oyuncu veren takım Fenerbahçe. Bu kolay bir şey değil. En fazla benim takımımdaki oyunculara yük biniyor. İşin öbür tarafı var, sakat oyuncularımız var. Bugüne kadar buna sığınmadım ama gerçek şu ki bugün sahaya çıkan oyuncularımızla maçın ne kadar zor geçeceğinin farkındaydık. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Baskılı başladık, erken gol bulsak maçı koparabilirdik ama geri düştük. Devre arası oyuncularıma 'daha öncede gol yedik ama maçları çevirmeyi bildik' dedim. Oyunun hızını artırarak maçı kazanabileceğimizi konuştuk, öyle de oldu. Kazandığımız için çok mutluyum. Taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bugünkü maçı kazanmak önemliydi." diye konuştu.

        Fenerbahçe'nin son haftalarda gol sıkıntısı yaşadığına dair bir soru üzerine en fazla gol atan takım olduklarını ifade eden Kartal, şunları kaydetti:

        "Rotasyon imkanım yoktu. Sakatlara sığınmadım ama elimizdeki realite bu. Aslan gibi oynadık ve 3 puanı aldık. Demirspor maçı öncesi Fred'i denedik ama ağrısı nüksetti ve tedavisi devam ediyor. Djiku, Serdar, Mert Hakan ve Miha'nın tedavileri devam ediyor. Bunlarla ilgili sağlık ekibiyle konuşuyoruz. Ne zaman yüzde yüz dönerler bunu konuşmak için erken. Sağlık ekibimiz işini iyi yaptı ve yapmaya devam ediyor. Bugüne kadar hakemlerle ilgili konuşmadım bugün de konuşmayacağım."

        "DEVRE ARASINDA TAKVİYELER OLABİLİR"

        İsmail Kartal, transferle ilgili soruya ise, "Şu an için oyuncu arayışımız yok. Oyuncularımız yavaş yavaş dönüyor. Ancak yine başkan ile konuşuruz. Devre arasında takviyeler olabilir. Şu anda tek önemli şey, dört gün sonra oynayacağımız Konferans Ligi maçı." şeklinde yanıt verdi.

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