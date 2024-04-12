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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

        Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Fenerbahçe maçın hazırlıklarına başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 17:01 Güncelleme: 12.04.2024 - 17:01
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        F.Bahçe'de Karagümrük maçı hazırlıkları başladı!
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 14 Nisan Pazar günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

        Olympiakos maçına ilk 11'de başlayan oyuncular ise günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

        Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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