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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 19.11.2023 - 15:18
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        Fenerbahçe, Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

        Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesislerinde milli oyunculardan yoksun şekilde salonda core ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan antrenman, sahada gerçekleştirilen dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.

        Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

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