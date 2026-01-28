Habertürk
Habertürk
        Fenerbahçe, FCSB maçına hazır!

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı FCSB maçının hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 14:58 Güncelleme: 28.01.2026 - 14:58
        UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya temsilcisi FCSB ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

        Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Uzun süreli sakatlıklarını atlatan Archie Brown ve Levent Mercan, takımdan ayrı koştu.

        Hafif sakatlığı bulunan Edson Alvarez, antrenmanda yer almadı ve bireysel çalışma gerçekleştirdi.

        Futbolcuların pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

        Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 16.20'de özel uçakla Romanya'nın başkenti Bükreş'e hareket edecek.

        FCSB ile Fenerbahçe arasında National Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

        Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 25 gözaltı

        Futbol ve Diğer Spor Bahis ve Şans Oyunlar Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet Suçuyla ilgili Antalya merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. (DHA)

