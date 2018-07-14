Fenerbahçe'de gençlik operasyonu sürüyor... Gelecek yılların kadrosunu oluşturmak için yoğun bir çaba sarf eden Sarı-Lacivertliler, Berke Yıldız ve Barış Alıcı'nın ardından dün de NEC Nijmegen forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmişti.

Beşiktaş'ın da ilgilendiği 18 yaşındaki futbolcuyu İstanbul'a getirerek ezeli rakibine transfer çalımı atan Kanarya, bu kez de Orkun Kökçü için Siyah-Beyazlılar'la karşı karşıya geldi.

Beşiktaş'ın bir süredir takip ettiği 17 yaşındaki orta saha için temaslara başlayan Sarı-Lacivertliler, tıpkı Ferdi Kadıoğlu'nda olduğu gibi Orkun'u da İstanbul'a getirerek transferi noktalayı planlıyor. Feyenoord altyapısından yetişen Orkun, geçen sezon Hollanda ekibinin U19 takımında 19 maçta 12 gol atmayı başarmıştı.