Fenerbahçe - Feyenoord maçı öncesi rakamlar

Hazırlık Kulüpler maçında Fenerbahçe ile Feyenoord, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi Fenerbahçe 4 puanla 569. sırada, Feyenoord 6 puanla 401. sırada bulunuyor. Fenerbahçe son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Feyenoord son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 284 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fenerbahçe kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Feyenoord sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Fenerbahçe son hafta oynanan Feyenoord maçında 0-1 kazandı.

Feyenoord ise Fenerbahçe maçında 0-1 yenildi.

Feyenoord, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Feyenoord 13 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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