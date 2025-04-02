Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde önce ofsayt sonra gol!
Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında Sebastian Szymanski ile bulduğu gol, yaklaşık 2 dakikalık VAR incelemesinin ardından geçerlilik kazandı ve Fenerbahçe ilk yarının sonunda skoru 2-1'e getirdi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında Sebastian Szymanski ile bulduğu gol, yaklaşık 2 dakikalık VAR incelemesinin ardından geçerlilik kazandı.
Karşılaşmanın 45+1. dakikasında Anderson Talisca'nın vuruşunda Sebastian Szymanski, kaleye giden topu tamamladı.
Hakem Cihan Aydın, yardımcısından gelen uyarının ardından ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.
Hakem Aydın, yaklaşık iki dakikalık VAR incelemesinin ardından golü verdi. Fenerbahçe, bu golle Galatasaray karşısında durumu 2-1 yaptı.