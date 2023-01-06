FENERBAHÇE GALATASARAY BİLETLERİ NE KADAR?



Fenerbahçe Galatasaray derbisinin biletleri çıktı. İşte konuyla ilgili Fenerbahçe'nin resmi açıklaması ve bilet fiyatları!

Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklamada, bugün Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, kongre üyeleri ve temsilci üyeleri için satışa çıkarılan biletlerin, yarın da Fenerbahçe Taraftar Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için satışa sunulacağı bildirildi.