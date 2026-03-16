        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Fenerbahçe-Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Gaziantep canlı izle - Gaziantep FK Haberleri

        Fenerbahçe'nin konuğu Gaziantep FK

        Süper Lig'de bitime 8 maç kala lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşen Fenerbahçe, 27. hafta mücadelesinde yarın akşam Gaziantep FK'yı konuk edecek. Son 4 haftada 7 puan kaybeden sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'de 5 isim sakatlıkları sebebiyle maçta forma giyemeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 10:19 Güncelleme:
        1

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile mücadele edecek.

        Chobani Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

        2

        Ligde oynanan 26 mücadelede 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 57 puan toplarken averaj farkıyla 2. sırada bulunuyor. Son maçında Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybeden Fenerbahçe ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

        3

        Son 4 lig maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi gören sarı-lacivertlilerde kaybedilen 7 puanın ardından başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco, yaşanan süreçle ilgili toplantı yapmış ve Tedesco ile yola devam kararı alınmıştı.

        4

        5 EKSİK

        Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı öncesinde 5 eksik isim bulunuyor.

        Tedavileri süren Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo yarınki maçta forma giyemeyecek.

        Cezası sebebiyle Fatih Karagümrük maçında oynamayan Brezilyalı file bekçisi Ederson, Gaziantep FK karşısında takıma geri dönecek.

        5

        6 İSİM SINIRDA

        Gaziantep FK maçı öncesinde Fenerbahçe'de 6 oyuncu kart sınırında bulunuyor.

        Sakatlığı bulunan Nelson Semedo'nun yanı sıra Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, kart sınırındaki isimler.

        Bu futbolcular, yarın oynanacak mücadelede kart görmeleri durumunda bir sonraki lig maçı olan Beşiktaş karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

        Saldırılar nedeniyle petrol ve doğalgaz üretimi durdu