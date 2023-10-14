Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı Fenerbahçe, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.