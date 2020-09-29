Fenerbahçe'nin Aston Villa’dan transfer ettiği Mbwana Samatta için İngiliz ekibinin menajeri Dean Smith sessizliğini bozdu. Yerel medyadan “Birminghammail.co.uk”a açıklamalarda bulunan Smith, Mbwana Samatta’nın takımda kalmak istediğini ancak kadroda kendisine yer bulamayacağı için satıldığını söyledi: "Samatta’nın Fenerbahçe’ye gitmesi bence doğru karar oldu. Burada kendisine asla ilk 11’de oynama garantisi veremezdik.

BİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Burada en iyi forvet olacağına inandığımız Ollie Watkins’e çok yüksek bir bonservis bedeli ödedik. Keinan Davis de yeni bir sözleşme imzaladı ve Wesley gibi bir isim de kadromuzda var. Sonuçta fazla oyuncu stoklamıyoruz. Fenerbahçe’den bir teklif aldık ve transfer çabuk bir şekilde gerçekleşti. Mbwana Samatta Fenerbahçe’ye gönülsüzce gitti. O burada bizimle kalmak istiyordu. Aston Villa’da kendini göstermek istedi. Performans olarak hayal kırıklığına uğradık ama o iyi bir oyuncu ve çok iyi bir çocuk."