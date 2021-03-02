Szalai mest etti

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 1-0 yendiği maçta; Caner’in yerine sol bekte görev alan Attila Szalai, performansıyla mest etti. Maçta 33 isabetli pas yapan Szalai, mücadeleyi %85 gibi yüksek bir pas isabet yüzdesiyle tamamladı. Girdiği 10 ikili mücadeleden 6’sını kazanan başarılı oyuncu, 6 hava topu mücadelesinden de 4’ünde rakiplerine üstünlük kurmayı başardı.