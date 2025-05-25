Fenerbahçe, Hatayspor karşısında!

LİGDE 10. RANDEVU

Fenerbahçe, Süper Lig'de 5. sezonunu yaşayan Hatayspor ile ligde 9 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 1'i hükmen 8 defa sahadan galip ayrılırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Rakibi karşısında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, rekabette 21 gol atarken, Hatayspor da 5 kez gol sevinci yaşadı.

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla kazandı.