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        Fenerbahçe, Hatayspor karşısında!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon son deplasmanına Atakaş Hatayspor karşısında çıkacak. Sarı-lacivertliler, ligde 10. kez rakip olacağı rakibine karşı mağlubiyet yaşamadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 12:41 Güncelleme: 25.05.2025 - 12:41
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        Trendyol Süper Lig'in 37. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Mersin'de Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Galatasaray'ın şampiyonluğu ilan etmesiyle sezonu 2. tamamlaması kesinleşen Fenerbahçe, dış sahada son maçına çıkacak.

        Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 34 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 81 puan topladı.

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        Bordo-beyazlılar ise 34 karşılaşmada 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 21 mağlubiyetle 23 puanla 18. sırada bulunuyor. Ligin 33. haftasında küme düşmesi garantilenen Hatayspor, gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek.

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        LİGDE 10. RANDEVU

        Fenerbahçe, Süper Lig'de 5. sezonunu yaşayan Hatayspor ile ligde 9 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 1'i hükmen 8 defa sahadan galip ayrılırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Rakibi karşısında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, rekabette 21 gol atarken, Hatayspor da 5 kez gol sevinci yaşadı.

        Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla kazandı.

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        SON 8 MAÇTIR F.BAHÇE GALİP

        Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakada Youssef En-Nesyri'nin golleriyle 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, rakibine karşı üst üste 8. galibiyetini elde etti. Kanarya, rakibine karşı en farklı galibiyeti de 27 Aralık 2022'de 4-0'lık skorla aldı.

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        DEPLASMAN KARNESİ

        Jose Mourinho'nun öğrencileri, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 17 maça çıktı. Bu müsabakaların 12'inde sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, 4 maçta ise berabere kaldı. Sarı-lacivertliler dış sahada tek yenilgisini Beşiktaş'a karşı yaşadı. Kanarya, rakip filelere 46 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü. Derbiler dışında tüm maçlarda gol sevinci yaşarken, ligde dış sahada en golcü (46) takım konumunda yer alıyor.

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        FRED CEZALI

        Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcusu Fred'den yararlanamayacak. Fred, son oynanan Eyüpspor müsabakasında gördüğü sarı kartla bu sezonki 8. sarı kartına ulaştı ve 2. kez cezalı duruma düştü. 32 yaşındaki futbolcu, ligde 28'i 11'de olmak üzere 30 maçta görev yaptı.

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        3 FUTBOLCU SINIRDA

        Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin ve Alexander Djiku sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Hataypor mücadelesinde sarı kart görmesi halinde ligin son haftasında Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

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        YİĞİT ARSLAN DÜDÜK ÇALACAK

        Hatayspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

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