Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı hangi kanalda canlı şifresiz yayınlanacak?

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6. hazırlık maçına çıkıyor. Sarı Lacivertliler bir sonraki hazırlık maçında İngiltere Chamapionship takımlarından Hull City ile karşılaşacak. Taraftarlar tarafından yakından takip edilen hazırlık karşılaşmaları tarihleri merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşma hakkında merak edilen soruların yanıtları...

FENERBAHÇE HULL CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Hull City karşılaşması 10 Temmuz Pazar günü Sakarya'da oynanacak olan mücadele saat 20.30'da 'da başlayacak.

FENERBAHÇE HULL CİTY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Hull City hazırlık karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.