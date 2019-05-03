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Fenerbahçe için Berahino açıklaması

İngiltere Championship Lig ekiplerinden Stoke City'nin 25 yaşındaki santrforu Saido Berahino'nun menajeri, Fenerbahçe'nin oyuncuyla ilgilendiğini duyurdu

Fenerbahçe

İngiltere Championship Lig ekiplerinden Stoke City forması giyen Saido Berahino’nun menajeri Fem Mathias Moriba, Radyospor’a yaptığı açıklamada, " Fenerbahçe ile doğrudan bir kontağım yok ama Fenerbahçe’nin oyuncuma yönelik ilgi gösterdiğini biliyorum. Bize Fenerbahçe’nin ilgisi olduğunu söyleyen insanlar var ve bu isimler Fenerbahçe’ye yakın isimler" dedi.

Golcü futbolcunun menajeri Moriba transferi ile ilgili, “Şu anda herhangi bir kulüple anlaşmadık ancak görüştüğümüz kulüpler var. Müzakere ettiğimiz kulüpler var. Fenerbahçe ile doğrudan bir kontağım yok ama Fenerbahçe’nin oyuncuma yönelik ilgi gösterdiğini biliyorum. Bize Fenerbahçe’nin ilgisi olduğunu söyleyen insanlar var ve bu isimler Fenerbahçe’ye yakın isimler. Oyuncumun sözleşmesi 2022 yılında bitiyor ama Stoke City ile serbest olması hakkında görüşüyoruz. Oyuncumla ilgilenen çok kulüp var ama oyuncum Türk kulüplerinde oynama fikrine çok sıcak bakıyor.” dedi.

Berahino, 2017 yılında West Bromwich Albion’dan 13.9 milyon euro’ya transfer edildi ve Stoke City formasıyla çıktığı 56 maçta 5 gol atmayı başardı. Burundi asıllı İngiliz futbolcu, 2010 yılında İngiltere U17 takımıyla U17 Avrupa Şampiyonluğu yaşadı.

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