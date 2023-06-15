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Fenerbahçe için Riccardo Orsolini iddiası!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin, Bologna'da forma giyen İtalyan kanat oyuncusu Riccardo Orsolini ile ilgilendiği öne sürüldü.

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  • Fenerbahçe için Riccardo Orsolini iddiası! - Fenerbahçe FB Transfer Haberleri

    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe önceliğini hücum hattına verirken, İtalyan basınından sarı-lacivertliler için sürpriz bir iddia geldi. 
  • Fenerbahçe için Riccardo Orsolini iddiası! - Fenerbahçe FB Transfer Haberleri

    İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe'nin Serie A ekibi Bologna'da forma giyen Riccardo Orsolini'yi gündemine aldığını yazdı. 
  • Fenerbahçe için Riccardo Orsolini iddiası! - Fenerbahçe FB Transfer Haberleri

    Haberde, sarı-lacivertlilerin dışında İtalyan ekipleri Napoli ve Fiorentina'nın da Orsolini ile ilgilendiği belirtildi. 
  • Fenerbahçe için Riccardo Orsolini iddiası! - Fenerbahçe FB Transfer Haberleri

    3 kulübün de İtalyan yıldıza ciddi ilgisinin olduğu ve önümüzdeki günlerde transferde önemli gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi.
  • Fenerbahçe için Riccardo Orsolini iddiası! - Fenerbahçe FB Transfer Haberleri

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  • Fenerbahçe için Riccardo Orsolini iddiası! - Fenerbahçe FB Transfer Haberleri

    Bu sezon 32 maçta 11 gol 4 asist üreten Orsolini, kulübüyle en iyi sezonunu geride bıraktı. Orsolini İtalya Milli Takımı'nda da 2 maçta forma giyip 2 gol kaydetmişti.
  • Fenerbahçe için Riccardo Orsolini iddiası! - Fenerbahçe FB Transfer Haberleri

    Bologna ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Orsolini'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. 
  • Fenerbahçe için Riccardo Orsolini iddiası! - Fenerbahçe FB Transfer Haberleri

Haberi Hazırlayan : Uğur Sarıkaya
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