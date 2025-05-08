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        Fenerbahçe ile Başakşehir ligde 34. randevuda

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak. İki takım ligde 34. kez karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 12:04 Güncelleme: 08.05.2025 - 12:04
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        Fenerbahçe ile Başakşehir ligde 34. randevuda
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        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın karşı karşıya gelecek RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe, ligde 34. kez kozlarını paylaşacak.

        Ligde iki takım arasındaki 33 müsabakada Fenerbahçe 19 kez galip gelirken RAMS Başakşehir, 11 galibiyet elde etti ve 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

        Fenerbahçe'nin 50 golüne, turuncu-lacivertliler, 34 golle yanıt verdi.

        6 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

        Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı 5'i lig 1'i Ziraat Türkiye Kupası son 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

        2022-23 sezonunda sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, geçen sezon oynanan maçları ise 4-0 ve 1-0'lık skorlarla galip tamamladı.

        Kupada rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı mücadeleyi ise 3-1 kazandı.

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        Fenerbahçe bu karşılaşmalarda Başakşehir ağlarına 13 gol gönderirken kalesinde 2 gol gördü.

        DEPLASMANDA BAŞAKŞEHİR'İN GERİSİNDE

        Fenerbahçe, Başakşehir ile deplasman maçlarında galibiyet sayısında rakibinin gerisinde kaldı.

        Başakşehir'in ev sahipliğinde iki takım arasındaki 16 maçta turuncu-lacivertlilerin 9 galibiyeti bulunuyor.

        ,Sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 6 galibiyet elde ederken sadece 1 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

        Fenerbahçe, rakibine karşı deplasmanda 17 gol atarken kalesinde 23 gol gördü.

        SON 12 LİG MAÇINDA BERABERLİK ÇIKMADI

        Ligde iki takım arasında oynanan son 12 karşılaşmada Fenerbahçe, 9 galibiyet elde ederken RAMS Başakşehir, 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

        Taraflar 2018-19 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta golsüz berabere kalırken bu müsabakanın ardından ligdeki karşılaşmalarda beraberlik çıkmadı.

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