Süper Lig'de 3 sezondur kalesini koruyan Portekizli yıldız Beto'yla yollarını ayıran Göztepe, 1 numaralı forma için arayışta.

Göztepe, Fenerbahçe'de 2018-19'da birinci kaleci olup geçen sezon Altay Bayındır'ın arkasında yedek bekleyen Harun Tekin, Belçika ekibi Antwerp'in yanı sıra A Milli Takım kadrosunda da yer alan Sinan Bolat ve Konyaspor'dan ayrılacağı öğrenilen Serkan Kırıntılı için nabız yokluyor.

Bu isimlere Süper Lig'den Beşiktaş dahil birçok kulübün daha talip olması transferde Göz-Göz'ün işini zorlaştırıyor. Harun'un transferinin stoper Alpaslan Öztürk'e talip olan Fenerbahçe'yle takas yoluyla gerçekleşebileceği iddia edildi.