Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe ile yollarını ayıran Serdar Aziz'in karnesi - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe ile yollarını ayıran Serdar Aziz'in karnesi

        Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında Teknik Direktör Jose Mourinho'nun da onayıyla Serdar Aziz ile yollarını ayırdı. İşte Serdar Aziz'in 5,5 yıllık Fenerbahçe karnesi...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 11:25 Güncelleme: 09.07.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serdar Aziz'in Fenerbahçe karnesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya Bad Waltersdorf'ta sürdüren Fenerbahçe'nin kadro planlaması da Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kararıyla netleşiyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden oyuncuların yavaş yavaş kampa dönmesiyle birlikte Portekizli teknik adamın eli güçlenirken, istediği noktalara yapılacak transferlerle sezona başlayacak.

        Takımın deneyimli isimlerinden ve Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Serdar Aziz, Mourinho ile görüşerek transfer görüşmeleri için izin aldı. Yeni sezon planlamasında yer almadığı açıklanan Serdar, Avusturya kampından ayrıldı. Mevcut kadronun stoper bölgesinde Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Luan Peres, Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra genç oyuncular Yiğit Efe Demir ve Emir Ortakaya bulunuyor.

        REKLAM

        EZELİ RAKİPTEN TRANSFER

        Altyapısından yetiştiği Bursaspor'dan 2016 yazında Galatasaray'a imza atan Serdar, 2,5 sezon formasını giydiği sarı-kırmızılıların ardından Ocak 2019'da Fenerbahçe'ye transfer oldu. İlk sezonunda 10 lig maçına çıkan Serdar Aziz, 1 gol kaydetti.

        İkinci sezonunda Süper Lig'de 22 karşılaşmada sahaya 11'de çıkan Serdar, 9 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü ve en hırçın sezonlarından birini geride bıraktı. En golcü sezonunu (4) da 2019-2020 sezonunda yaşayan Serdar, ligin ikinci yarısında alınan kötü sonuçlarla takımın ligi 7. sırada tamamlamasına engel olamadı.

        Serdar, Fenerbahçe formasıyla toplam 12 derbi maça çıktı. Ligde Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı 6'şar kez sahada yer aldı. Başarılı defans, sarı-lacivertli forma altında 11 gol, 6 asistlik performans sergilerken 42 sarı kart, 2 kırmızı kartla cezalandırıldı.

        8 FARKLI TEKNİK DİREKTÖR

        REKLAM

        İlk sezonunda Ersun Yanal ile birlikte çalışan Serdar Aziz, Yanal'ın görevden ayrılmasıyla Mart 2020 sonrası Zeki Murat Göle ve ardından Tahir Karapınar ile çalıştı. 2020-2021 sezonuna Erol Bulut ile başlayan Fenerbahçe'de Mart 2021'de göreve Emre Belözoğlu getirildi.

        Serdar, 27'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere en fazla formayı da bu sezonda giydi. 2021 yazında Vitor Pereira ile çalışmaya başlayan Serdar, ligin ikinci yarısı itibarıyla İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle değişmez isimlerden oldu ve tüm kulvarlarda 29 maçta sahaya çıktı.

        2022-2023 sezonunda bir başka Portekizli teknik adam Jorge Jesus'la çalışan Serdar, en az forma şansı bulduğu dönemini yaşadı; 14'ü lig, toplam 22 karşılaşmada oynadı. Serdar, sarı-lacivertlilerde kazandığı tek kupayı da bu sezonun sonunda yaşadı.

        Başakşehir ile oynanan Türkiye Kupası finaline 11'de başlayan Serdar, kariyerinin ilk Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı. Deneyimli oyuncu, İsmail Kartal'ın yeniden teknik direktörlüğe getirilmesiyle son sezonunda Süper Lig'de 12, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda da 2 müsabakada şans buldu.

        SAKATLIKLARI ETKEN OLDU

        Serdar Aziz, sakatlıkları nedeniyle de birçok kez formasından uzak kaldı. En fazla geçtiğimiz sezon 9 farklı sakatlık dönemi 119 gün sürerken, 2021-2022 sezonunda da 61 gün sakatlık süreci yaşadı. 33 yaşındaki futbolcu bu dönemlerde kulüpte teknik heyetin de elini zorlaştırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        Türkiye'nin nüfus sıralaması belli oldu
        Türkiye'nin nüfus sıralaması belli oldu
        O anlar kamerada! Çocuğu içeri soktular!
        O anlar kamerada! Çocuğu içeri soktular!
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde konuştu
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Aşırı sıcaklar metal köprüyü 'bozdu'
        Aşırı sıcaklar metal köprüyü 'bozdu'
        Kendi hapishanesini yapan Pablo Escobar'a dair gerçekler!
        Kendi hapishanesini yapan Pablo Escobar'a dair gerçekler!
        Çocuklar için gitarını sattı
        Çocuklar için gitarını sattı
        İlk Yapay Zekâ Kraliçesi seçildi!
        İlk Yapay Zekâ Kraliçesi seçildi!
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarıları
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarıları
        TIR'ın altına girdi, burnu bile kanamadı!
        TIR'ın altına girdi, burnu bile kanamadı!
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?
        Gözler Lazio'da!
        Gözler Lazio'da!
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı