Fenerbahçe - İstanbulspor maçında futbolcuların performansları
13.10.2018 - 10:00 | Güncelleme:
Fenerbahçe, İstanbulspor'la milli arada bir hazırlık maçı yaptı. Sarı-lacivertliler maçı 3-0 kazanırken oynanan oyun beğenilmedi. Teknik direktör Phillip Cocu, yıldız isme kızıp oyundan çıkardı. İşte futbolcuların performansları
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Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe’nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçındaki performansıyla Teknik Direktör Phillip Cocu’nun sabrını zorladı.
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Bu sezon ilk 11’de yer bulamadığı için büyük moral bozukluğu yaşayan tecrübeli futbolcu, kendini göstermek için yoğun çaba sarf ediyor. Bunu yaparken de takım oyunundan uzaklaşıyor.
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Bunun son örneği perşembe günü oynanan hazırlık maçında yaşandı. Basına kapalı yapılan maçta, Valbuena ısrarla oyunu bireysel oynamaya devam etti.
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Arkadaşlarına pas vermek yerine rakiplerini sürekli çalımlamaya kalktı. Benzer şekilde 8-9 kez top kaybeden Fransız oyuncunun bu tutumundan rahatsız olan Teknik Direktör Cocu, dayanamadı ve 75’te kendisini oyundan aldı.
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Son darece etkisiz kalan Valbuena oyundan çıkarılmasına sinirlenip, Cocu’ya tepki gösterdi. Hollandalı hoca ise soğukkanlı bir şekilde futbolcusunun kenara gelmesini sağladı.
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Görüntü kötü
Öte yandan sarı-lacivertli takım, mücadeleyi 3-0 kazansa da bu goller; rakibin genç oyuncularını sahaya sürdüğü ikinci yarıda geldi. İki takımın da başlangıç kadrosunda ciddi eksikler söz konusuydu.
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Konuk ekip bu bölümde rakibinden daha üstün olan ve atak geliştiren taraftı. ’un ikinci yarı genç oyuncuları oyuna sokmasının da etkisiyle sarı-lacivertliler golleri üst üste buldu.
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Kim ne yaptı?
İsmail Köybaşı: Sahanın en iyisiydi. Formayı Hasan Ali’ye kaptıran futbolcu buna rağmen küsmüş değil. Maçtaki en konsantre ve istekli isimlerden biriydi.
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Frey: Gol attı ancak yine istenenden çok uzaktı. Top tekniği zayıf olan İsviçreli, sadece fizik gücüyle bir şeyler yapmaya çalıştı.
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Mehmet Ekici: Eski görüntüsünü çok aratıyor. Oyun kurmakta çok etkili gözükmedi. Sadece yan paslarda vardı.
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Alper: Formayı kaybeden futbolcu, fizik olarak çok kötü bir görüntü çizdi. Bu da performansına yansıdı.
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Soldado: Fizik açıdan eksiği olsa da attığı paslar ve oyun içindeki hareketleri ile en çok dikkat çeken isim olan İspanyol, bir de gol kaydetti.
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