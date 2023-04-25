Dakika 5: Attila Szalai'nin golünde Pedro'nun kaleciye faulü var mı?

Seçim Demirel: Her oyuncunun sahanın her yerinde konumlanma hakkı var. Burada bir faul beklentisi varsa eğer Fenerbahçeli oyuncunun hiçbir şey yapmadığını görüyoruz. Kaleci, Fenerbahçeli oyuncuya gelip çarpıyor. Faul kararı hatalı. Gol kararı doğru olurdu. Yanlış karar.

Bülent Yıldırım: Kaleci Alp Arda risk aldı, çıktı ve topa vurdu. Bedeni geldi Pedro'ya çarptı. Futbol oyun kurallarında faul diye nitelendirilebilecek hiçbir unsur yok. Son derece fahiş, maçın seyrini değiştiren bir hakem hatası. Çok ciddi bir yanlış. Maalesef bu pozisyon çok net gol verilmeliydi.