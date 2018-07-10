Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için İsviçre'nin Lozan şehrine gitti.

28 Haziran tarihinde Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başlayan Sarı-lacivertli kulüp, 18 Temmuz'a kadar Lozan'da çalışmalarını sürdürecek.

Fenerbahçe, hazırlıkların ikinci etabını oluşturan İsviçre kampı için bugün saat 15.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Lozan'a hareket etti.

Fenerbahçe, 13 Temmuz'da İsviçre ekibi FC Lausanne ile hazırlık maçı oynayacak. Sarı-lacivertliler, kampın son gününde de İngiliz ekibi Fulham'la karşılaşacak.

18 Temmuz'da yurtdışı kampından dönecek olan Fenerbahçe, 21 Temmuz'da Ülker Stadı'nda Hollanda temsilcisi Feyenoord ile, 1 Ağustos'ta da İtalya'nın Cagliari takımıyla Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

TARAFTARLAR KARŞILADI

İkinci etap kamp çalışmalarını sürdürecek olan sarı lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçak ile İsviçre'nin Lozan kentine geldi. Konaklayacakları otele geçen Fenerbahçe kafilesini kapıda İsviçre Fenerbahçeliler Derneği karşıladı. Otel önünde gelen dernek yöneticileri teknik direktör Phillip Cocu'ya çiçek verdi.

Sarı lacivertli ekipte sabah sağlık kontrolünden geçen Volkan Demirel ile kasık fıtığı ameliyatı olan Mehmet Topal takıma dahil olurken parmağında kırık bulunan Soldado ise kafileye dahil edilmedi.