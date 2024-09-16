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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe kalesini gole kapattı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe kalesini gole kapattı!

        Süper Lig'de 5. hafta tamamlanırken Fenerbahçe hem bireysel anlamda hem de takım olarak önemli istatistiklere imza attı. Kasımpaşa'yı 2-0 deviren Fenerbahçe, ligde Göztepe maçı hariç gol yemedi. Ayrıca, Sarı-Lacivertlilerin kalesini koruyan Livakovic 4 maçta kalesini gole kapattı. İşte detaylar...

        Giriş: 16.09.2024 - 12:21 Güncelleme: 16.09.2024 - 12:21
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        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
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        Trendyol Süper Lig'de 5. hafta tamamlanırken Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Son olarak deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Sarı-Lacivertliler hem bireysel hem de takım olarak önemli istatistiklere imza attı.

        5 MAÇTA 2 GOL YEDİ

        Adana Demirspor maçıyla Süper Lig'de yeni sezona başlayan Fenerbahçe bu karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. 90 dakikayı 1.47 gol beklenti ile tamamlayan Fenerbahçe rakibini ise 0.27 gol beklentisinde tuttu.

        Evinde oynadığı Adana Demirspor mücadelesi sonrası İzmir deplasmanına giden Fenerbahçe, Göztepe ile karşılaştı. Olaylı geçen maç 2-2 bitti. Rakibi 0.87 gol beklentisinde tutan Fenerbahçe yaptığı hatalar sonrası 2 gole engel olamadı.

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        İzmir deplasmanının ardından tekrardan deplasmana giden Sarı-Lacivertliler, Rize'de çok net bir skorla kazandı. Çaykur Rizespor'u 5-0 deviren Fenerbahçe kalesini gole kapattı. Rakibi 0.61 gol beklentisinde tutan Jose Mourinho'nun öğrencileri defansta iyi bir performans sergiledi.

        5-0'lık Rizespor galibiyeti sonrası evinde Alanyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe rakibini 3-0'lık bir skorla mağlup etti. Kalesini yine gole kapatan Sarı-Lacivertliler, rakibinin gol beklentisini de 0,39'a düşürdü.

        Süper Lig'de 5. haftaya geldiğimizde ise Kasımpaşa deplasmanına giden Fenerbahçe rakibi 2-0 mağlup ederken kalesini de yine gole kapattı. Mourinho'nun öğrencileri oyun olarak eleşirilse de defansif anlamda iyi performansını sürdürdü.

        Ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunan Fenerbahçe çıktığı 5 karşlışamada 13 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.

        LIVAKOVIC'TEN DEV PERFORMANS

        Fenerbahçe'de ilk sezonunda beklentilerin altında kalan Dominik Livakovic, Jose Mourinho'nun gelmesiyle adeta kendisin buldu.

        Takımının ligde çıktığı bütün maçlarda kalesini koruyan Hırvat eldiven son 4 maçtır gol yemedi. Livakovic son olarak ligin 2. haftasında Fenerbahçe karşısında gol yedi.

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