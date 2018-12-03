Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşılaşıyor.

Lig tarihindeki en kötü sezonunu geçiren, 13 haftada 13 puanla küme düşme hattının bir basamak yukarısında 15. sırada yer alan Fenerbahçe, hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna kalmayı garantilemişti.

Ligde çıktığı 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Mustafa Denizli yönetimindeki Kasımpaşa, 25 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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FENERBAHÇE - KASIMPAŞA

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

FENERBAHÇE: Harun, İsla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Elif, Barış, Mehmet Ekici, Valbuena, Slimani

YEDEKLER: Berke, Erten, İsmail, Şener, Frey, Reyes, Benzia, Yiğithan

TEKNİK DİREKTÖR: Erwin Koeman

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Özgür, Pavelka, Sadiku, Tarkan, Trezeguet, Eduok, Diagne

YEDEKLER: Eray, Enes, Onur, Veigneau, Yılmaz, Josue Sa, Hakan, Hasan, Mustafa, Koita

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalıları Roberto Soldado ve Jailson Marques Siqueira ile sakatlıkları bulunan Alper Potuk, Andre Ayew ile Tolga Ciğerci bu maçta görev alamayacak.

FENERBAHÇE, DİAGNE'NİN GERİSİNDE

Fenerbahçe, bu sezon gol yollarında oldukça etkisiz bir görüntü ortaya koyuyor. Geride kalan 13 haftada sadece 12 gol atabilen Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın santrforu 14 golün sahibi Mbaye Diagne'nin gerisinde kaldı. Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 20 resmi maçın hiçbirinde 2'nin üzerinde gol atamamasıyla da dikkati çekti.

3 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon ligde üçer sarı kart gören İslam Slimani, İsmail Köybaşı ve Hasan Ali Kaldırım, bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri durumunda ligin 15. haftasındaki Akhisarspor maçında forma giyemeyecek.

PAŞA'DA 3 EKSİK

Kasımpaşa'da sakatlıkları devam eden Abdul Rahman Khalili, İlhan Depe ve Uğurcan Yazğılı, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Lacivert-beyazlı ekipte sarı kart cezası sona eren Loret Sadiku ile sakatlıklarını atlatan Olivier Veigneau ile Fode Koita ise teknik direktör Mustafa Denizli'nin görev vermesi halinde takımdaki yerlerini alacak.

MUSTAFA DENİZLİ ESKİ TAKIMINA KARŞI

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, eski takımı Fenerbahçe'ye rakip... Deneyimli teknik adam, 2000-2001 sezonunda Fenerbahçe'yi 4 sezonluk aranın ardından lig şampiyonluğuna taşımıştı.

31. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, lig tarihinde 31. kez karşılaşıyor. İki ekip arasında geride kalan 30 maçtan 24'ünü Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 73 golüne, Kasımpaşa 25 golle yanıt verdi. Geçen sezonki maçları Fenerbahçe, Kadıköy'de 4-2, deplasmanda da 4-1'lik skorlarla kazandı.

KASIMPAŞA 11 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 11 maçta galip gelemedi. Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 11 maçtan 10'unu yitirdi, birinde berabere kaldı.

EN FARKLI SKORLAR

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti. 2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 30 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013'te kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı. Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

KASIMPAŞA 14 MAÇTA GOL ATAMADI

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 30 maçın 14'ünde gol atamadı. Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 16 maçta havalandırabilirken, kendi kalesinde ise sadece 4 maçta gol görmedi.

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