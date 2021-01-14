Türkiye Kupası son 16 turu heyecanı FenerbahçeKasımpaşa maçıyla devam ediyor. Ligde zirvenin ortağı olan ve büyük bir çıkış içinde olan Fenerbahçe, sahasında inişli çıkışlı bir grafik çizen Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Peki büyük bir merakla beklenen Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, bugün saat 20.45'te başlayacak. Hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği müsabaka, ATV'den canlı yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Sadık, Caner, Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan, Sinan, Pelkas, Thiam.

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Evren Eren, Brecka, Haddadi, Aytaç, Sadiku, Yusuf, Varga, Thelin, Hodzic

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Diego Perotti, Filip Novak, Tolga Ciğerci ve Jose Sosa, karşılaşmada forma giyemeyecek. Gökhan Gönül'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.