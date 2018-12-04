Fenerbahçe - Kasımpaşa maçına penaltı damgasını vurdu.
Kasımpaşa atağında Diagne'nin vuruşunda top Isla'nın koluna çarpınca VAR'ın da onayıyla hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Diagne'nin vuruşunda Harun gole izin vermedi ancak pozisyonu takip eden Eduok topu ağlara gönderdi. Pozisyonu VAR'dan izleyen hakem Uğurlu, Eduok'un penaltı atılmadan önce ceza sahasına girdiğine hükmetti ve alan ihlali yaptığı gerekçesiyle oyunu endirekt serbest vuruşla başlattı.
KURAL NE DİYOR?
Hakemin endirekt serbest vuruşla oyunu başlatması tartışma yarattı. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun oyun kuralları kitapçığında penaltıda yapılan ihlaller ve verilmesi gereken kararlar şu şekilde: "Hakem penaltı vuruşu işareti verdiği zaman, top oyuna girmeden önce her iki takımdan da bir oyuncu oyun kurallarını ihlal ederse, bir oyuncu daha ciddi bir ihlal gerçekleştirmediği sürece (örneğin kural dışı yanıltma) penaltı vuruşu tekrarlanır."
Yani kurala göre hakemin penaltıyı tekrar ettirmesi gerekiyordu.
VAR HAKEMİ AYDINUS'TU
2-2 berabere biten Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında VAR hakemi olarak Fırat Aydınus görev yaptı. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Suat Arslanboğa yer almıştı.
MUSTAFA DENİZLİ NE DEDİ?
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, penaltı pozisyonunda kural hatasının yapılıp yapılmadığıyla ilgili, “Kurallar maçın tekrarlanmasını gerektirirse tabii ki oynarız. Bizim için içeride veya dışarıda oynamak fark etmez. Ben neticede hakem değilim. İşin doğrusunu öğreneceğiz” dedi.
AYNI POZİSYON BUNDESLİGA'DA YAŞANDI
Dün geceki maçta tartışılan pozisyonun benzeri, bu sezon Bundesliga'nın açılışında Bayern Münih'in Hoffenheim'ı 3-1 yendiği mücadelede yaşandı.
Bayern Münih'in kazandığı penaltıda, Lewandowski'nin kaleciden dönen vuruşunu Robben tamamladı.
Ancak Hollandalı'nın yanı sıra Hoffenheimlı futbolcular da ceza sahasına erken girdiği için gol iptal oldu ve atış tekrar edildi.
BEŞİKTAŞ - SİVAS MAÇINDA DA HATALIYDI
Mücadelenin hakemi Uğurlu, 12. haftada Beşiktaş’ın 2-1 kaybettiği Sivas maçında da hata yapmıştı. Papp topu kulübeden sahaya atınca Uğurlu, oyunu hakem atışıyla başlatmıştı. Hakem hocalarının kural hatası dediği bu pozisyona Beşiktaş, maça etkisi olmayacağı için itiraz etmemişti.
— Habertürk Spor (@HTSpor) December 4, 2018
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