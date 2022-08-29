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Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Haftaya lider giren Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında Konyaspor'a konuk oluyor. Konyaspor'un stadının zeminindeki elverişsizlik nedeniyle Eskişehir'de oynanacak mücadelede tüm hesapları 3 puan üzerine yapan Jorge Jesus kafasındaki 11'i de büyük ölçüde netleştirdi! İşte Konyaspor - Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i

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  • Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jesus'un 11'i... Fenerbahçe maçı bugün mü ve hangi kanalda? FB maçı biletleri bitti mi?

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Eskişehir'de oynanacak maçta Konyaspor'a konuk olacak. İlk maçta 7 puan toplayan ve özellikle hücum performansı göz dolduran sarı-lacivertliler, henüz yenilmeyen Konyaspor'u devirmeye çalışacak. 

     
  • Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jesus'un 11'i... Fenerbahçe maçı bugün mü ve hangi kanalda? FB maçı biletleri bitti mi?

    Sarı-lacivertlilerde Konyaspor karşısında Nazım Sangare ve Serdar Aziz sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyr.
  • Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jesus'un 11'i... Fenerbahçe maçı bugün mü ve hangi kanalda? FB maçı biletleri bitti mi?

    JOAO PEDRO SAHNE ALACAK

    Fenerbahçe'nin en çok ses getiren transferi Joao Pedro, Konyaspor maçıyla sahne alacak. Transferinin ardından uzun süre sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalan tecrübeli golcünün, Konyaspor karşısında süre alması bekleniyor.

     
  • Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jesus'un 11'i... Fenerbahçe maçı bugün mü ve hangi kanalda? FB maçı biletleri bitti mi?

    BRUMA VE KING HAZIR

    Fenerbahçe'de Bruma ve Joshua King, hazır duruma geldi. Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan uzak kalan Bruma ile kas yorgunluğu nedeniyle son 2 maçı kaçıran Joshua King, son idmanlarda takımla çalışmalara katıldı.
  • Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jesus'un 11'i... Fenerbahçe maçı bugün mü ve hangi kanalda? FB maçı biletleri bitti mi?

    MUHTEMEL 11

    ALTAY
  • Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jesus'un 11'i... Fenerbahçe maçı bugün mü ve hangi kanalda? FB maçı biletleri bitti mi?

    LEMOS
  • Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jesus'un 11'i... Fenerbahçe maçı bugün mü ve hangi kanalda? FB maçı biletleri bitti mi?

    SZALAI
  • Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jesus'un 11'i... Fenerbahçe maçı bugün mü ve hangi kanalda? FB maçı biletleri bitti mi?

    PERES
  • Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jesus'un 11'i... Fenerbahçe maçı bugün mü ve hangi kanalda? FB maçı biletleri bitti mi?

    FERDİ
  • Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jesus'un 11'i... Fenerbahçe maçı bugün mü ve hangi kanalda? FB maçı biletleri bitti mi?

    ARAO
  • Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jesus'un 11'i... Fenerbahçe maçı bugün mü ve hangi kanalda? FB maçı biletleri bitti mi?

    ZAJC
  • Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jesus'un 11'i... Fenerbahçe maçı bugün mü ve hangi kanalda? FB maçı biletleri bitti mi?

    ALIOSKI
  • Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jesus'un 11'i... Fenerbahçe maçı bugün mü ve hangi kanalda? FB maçı biletleri bitti mi?

    EMRE MOR
  • Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jesus'un 11'i... Fenerbahçe maçı bugün mü ve hangi kanalda? FB maçı biletleri bitti mi?

    JOAO PEDRO
  • Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jesus'un 11'i... Fenerbahçe maçı bugün mü ve hangi kanalda? FB maçı biletleri bitti mi?

    VALENCIA

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