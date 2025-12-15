Habertürk
Habertürk
        Fenerbahçe-Konyaspor maçında VAR sonrası penaltı kararı!

        Fenerbahçe-Konyaspor maçında VAR sonrası penaltı kararı!

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, 25. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2025 - 20:52 Güncelleme: 15.12.2025 - 20:52
        VAR sonrası penaltı kararı!
        Trendyol Süper Lig'in 16. hafta kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Tümosan Konyaspor'la kozlarını paylaştı.

        Mücadelenin 25. dakikasında Jhon Duran, Uğurcan Yazgılı'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ozan Ergün devam kararı verirken, VAR uyarısı sonrası ekrana giti.

        VAR'DA İZLEDİ PENALTIYI VERDİ

        Pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, kararını değiştirerek penaltıya hükmetti.

        Topun başına Anderson Talisca geçti ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

        İşte o pozisyon:

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
