Fenerbahçe-Lugano maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini ağırlıyor.

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Jayden Oosterwolde, Fred, Krunic, Szymanski, Dusan Tadic, Ferdi Kadıoğlu, Edin Dzeko

LUGANO: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Hajdari, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Bottani, Valenzuela, Aliseda

STAT: Ülker

HAKEM: Robert Jones (İngiltere)

SAAT: 20.00

YAYIN: Exxen

Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek.

LILLE İLE EŞLEŞECEK Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak. REKLAM

AVRUPA'DA 272. SINAV Fenerbahçe, Lugano maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 272. karşılaşmasına çıkıyor. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 271 müsabakada 108'er galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 55 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 370 kez havalandırırken, kalesinde ise 387 gol gördü.