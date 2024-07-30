Fenerbahçe-Lugano maçı CANLI YAYIN
Fenerbahçe - Lugano maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Lugano'yu konuk ediyor. İsviçre'deki ilk maçı 4-3 kazanan sarı-lacivertlilere her türlü beraberlik ve galibiyet tur için yeterli olacak. Kanarya, Lugano'yu elemesi halinde 3. eleme turunda Lille ile eşleşecek.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini ağırlıyor.
FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Jayden Oosterwolde, Fred, Krunic, Szymanski, Dusan Tadic, Ferdi Kadıoğlu, Edin Dzeko
LUGANO: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Hajdari, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Bottani, Valenzuela, Aliseda
STAT: Ülker
HAKEM: Robert Jones (İngiltere)
SAAT: 20.00
YAYIN: Exxen
Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
LILLE İLE EŞLEŞECEK
Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.
Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.
AVRUPA'DA 272. SINAV
Fenerbahçe, Lugano maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 272. karşılaşmasına çıkıyor.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 271 müsabakada 108'er galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 55 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 370 kez havalandırırken, kalesinde ise 387 gol gördü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 36. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonundaki elemelerde 36. maçını oynuyor.
Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce yaptığı 35 müsabakada 13 galibiyet elde ederken, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 52 gol atarken, kalesinde 42 gole engel olamadı.