Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor maçının 58. dakikasında penaltı tartışmaları yaşandı.

Sol kanattan hızla ceza alanına giren Mehmet Ekici, Chebake ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Fenerbahçe futbolcuları, yoğun şekilde penaltı itirazlarında bulunurken hakem Ali Palabıyık, oyunu durdurup pozisyonu VAR'dan izledi.

Pozisyonun tekrarını izleyen Palabıyık, 'devam' kararı verdi ve maç kaldığı yerden devam etti.

BU KEZ PENALTI KARARI

63. dakikada ise Nabil Dirar, ceza sahasının içinde yerde kaldı ve Ali Palabıyık, tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. VAR'dan tekrar pozisyonu inceleyen hakem, kararını değiştirmedi. Topun başına geçen Mehmet Ekici'nin vuruşunu ise Farnolle kurtardı.

Öte yandan eski hakem ve hakem yorumcusu Deniz Çoban her iki pozisyonu da yorumladı. Çoban, "Mehmet Ekici'ye yapılan hareket oyuncunun dengesini bozuyor. Net bir penaltı. İkinci pozisyon da net bir penaltıydı. Topa dokunuyor olması önemli değil" ifadelerini kullandı.